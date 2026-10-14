Cuánto tiempo le demandará al papa León XIV recuperarse, ¿podrá venir a la Argentina?

Todavía resta conocer el alcance total de la intervención a la que se sometió el Papa. Es decir, si la remoción de parte de su pulmón derecho puede hacer que tenga algún tipo de dificultad respiratoria mientras se recupera plenamente.

En todo caso, saber si esta nueva condición en su estado de salud le permite, primero, afrontar este viaje previsto para iniciar en menos de un mes. Luego, si se mantiene, saber si la compleja agenda de viajes y traslados por diferentes sitios en los tres países puede permanecer sin modificaciones.

¿Qué puede pasar con la recuperación y la gira por Sudamérica?

“Pero al tratarse de un tumor circunscripto y habiendo sido extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, puede que no signifique efectos secundarios como metástasis o células que puedan seguir presentes”, dice la Annalisa Bilotta, del Hospital Salvator Mundi. Esa es una de las claves para su viaje agendado para la primera mitad del mes de noviembre.

Saber si su condición le permitiría, una vez recibido el alta, emprender un viaje con 30 o más horas de avión -entre ida, paso por cada país y regreso a Roma- y los traslados por puntos distantes en Uruguay, Argentina y Perú.

El único dato confirmado es que hasta el próximo 20 de octubre, permanecerá en la clínica Gemelli. Luego se lo volverá a examinar para saber su respuesta general. Sólo entonces el viaje pastoral podrá tener espacio en la agenda papal. A poco más de la llegada prevista originalmente al Uruguay. El tiempo apremia.

¿Hay tiempo suficiente para la recuperación de León XIV y el viaje a Sudamérica?

Por el momento, la concentración absoluta en la Santa Sede está puesta en el postoperatorio del Papa y su completa recuperación. El hecho de que se trate de un tumor que obligó a quitarle un tercio de su pulmón derecho obliga a ser más cautos todavía. ¿Cuánto tiempo demandará la salud del vicario de Cristo para poder retomar su actividad normal? La comunicación oficial de la Santa Sede por el momento no tiene una fecha precisa. Solo que durante una semana, su agenda está suspendida.

Si todo va como se espera, León XIV regresará a El Vaticano en 21 de octubre. Ese día, faltarán sólo 9 días para la fecha en que debería partir hacia el Uruguay. Y entonces, un rápido repaso de la agenda original obliga tal vez, a repensarla.

Una agenda ambiciosa, cargada de viajes y traslados en tres países y 10 días

El Papa tiene previsto dos días en Uruguay y solo visitará Montevideo y Paysandú. Pero desde su llegada a la Argentina, los desplazamientos y visitas se multiplican.

La apretada y dura agenda del papa León XIV en la Argentina. ¿Vendrá? ¿Deberá modificarse? (foto: A24.com)

Está previsto que esté en Buenos Aires, Luján y en Córdoba, a 700 km. de la capital argentina. Pero además, tiene una visita a la cárcel de Devoto, al Cotolengo Don Orione en Claypole, encuentros con el presidente Javier Milei, con jóvenes y la jerarquía de la Iglesia local. Además de las masivas misas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Una gran exigencia para una persona de 71 años, recién operado de un proceso complejo.

Cuando era Prevost en Chiclayo. A la derecha, la dura agenda en Perú, que puede ser modificada en virtud a su salud. (Foto: A24.com)

Peor aún, es la etapa en Perú, la cual tiene un valor simbólico para el sucesor de Francisco. Vivió 12 años en ese país, en una misión que lo marcó para siempre en Chiclayo. Una ciudad con 610.000 personas, y a 700 km de la capital, Lima. Tiene previsto también un viaje a Cusco a 3.400 metros de altura. ¿Demasiado para un Papa un en recuperación? ¿Imposible de cumplir?

Por el momento, no hay datos oficiales. Estaba el compromiso de mantener la agenda inicial y la visita hasta el día de su operación. El diagnóstico, extirpación y tratamiento lo puede cambiar todo.