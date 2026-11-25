Gza Planeta.

El Eternauta 2 vuelve a las librerías y estrena la temporada 2 en Netflix

El Eternauta 2 se publicó originalmente por entregas entre 1976 y 1978. Su aparición coincidió con los primeros años de la última dictadura militar argentina, un período caracterizado por la represión estatal, la persecución política y la desaparición forzada de personas.

Héctor Germán Oesterheld escribió esta continuación en condiciones extraordinariamente difíciles. A diferencia de la primera entrega, desarrollada junto al dibujante Francisco Solano López entre 1957 y 1959, esta segunda parte nació en un escenario personal y político completamente distinto.

La reedición fue presentada en la librería Atlántica, en la ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro que reunió a Martín M. Oesterheld, nieto del escritor, al autor Juan Mattio y al escritor Ricardo Romero.

La historieta no solamente construyó una nueva aventura alrededor de Juan Salvo. También incorporó elementos que reflejaron la experiencia personal del autor y su manera de interpretar el momento histórico que le tocó atravesar.

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El Eternauta 2: la adaptación de Netflix con Ricardo Darín prepara su segunda temporada

El regreso de El Eternauta 2 a las librerías se produjo en un contexto de renovado interés por la historia original.

La adaptación de Netflix, protagonizada por Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo, permitió que el personaje alcanzara una audiencia internacional y que lectores que nunca habían conocido la historieta se acercaran a su universo.

La serie también generó nuevas conversaciones sobre la obra de Oesterheld y el significado cultural de su creación.

El libro ofrece a los nuevos lectores la posibilidad de descubrir una etapa diferente de Juan Salvo y, al mismo tiempo, recuperar el contexto en el que su creador imaginó esa transformación. La obra también permite que quienes conocieron El Eternauta a través de la televisión descubran las diferencias entre las distintas etapas de la historieta.

El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix