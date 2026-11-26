El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 9) × 3 - 24 ÷ 4 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (24 + 9) × 3 - 24 ÷ 4 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
24 + 9 = 33
La expresión queda así: 33 × 3 - 24 ÷ 4 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
33 × 3 = 99 | 24 ÷ 4 = 6
La expresión queda así: 99 - 6 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
99 - 6 = 93 |
93 + 37 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, lo que altera toda la cuenta. Por eso, este tipo de Desafío Matemático funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que, en pocos segundos, hacen la diferencia.