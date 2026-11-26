24 + 9 = 33

La expresión queda así: 33 × 3 - 24 ÷ 4 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

33 × 3 = 99 | 24 ÷ 4 = 6

La expresión queda así: 99 - 6 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

99 - 6 = 93 |

93 + 37 = ?

Resultado final: 130

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, lo que altera toda la cuenta. Por eso, este tipo de Desafío Matemático funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar esos detalles que, en pocos segundos, hacen la diferencia.