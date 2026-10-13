Monteoliva sobre la visita del Papa a la Argentina tras su operación: "Nosotros seguimos trabajando"

Además, Monteoliva afirmó que se trató de "una noticia para el mundo" y sostuvo que las últimas noticias sobre la salud de León XIV "nos dejó expectantes".

En esa misma, el canciller Quirno reafirmó en A24 que "lo que prima es la salud del Papa" y envío "nuestros rezos, nuestras oraciones es de su pronta recuperación".

Respecto al estado de salud del Papa, evaluó que "las noticias que surgen del parte médico nos dan la noticia que esto estaba previsto" y sostuvo que "uno puede llegar a decir que la rapidez con la que se realizó la intervención era porque tenían algún sentido de urgencia pero hasta ahora no tenemos ninguna información relacionada con el viaje que es totalmente secundario".

"Las decisiones se tomarán cuando se tengan que tomar", agregó.

Traslado de los presos de Devoto

La ministra detalló el saldo del traslado de presos de la cárcel de Devoto a la de Marcos Paz. "Al día de hoy hemos trasladado 901 presos, el 60% de la cárcel de Devoto", expresó y manifestó que son 1.500 en total.

Además, indicó que para el cronograma establecido con el Vaticano para la visita de León XIV a la cárcel de Devoto todavía quedan "entre 60 y 80" presos, tal como estaba planificado en la agenda del Santo Padre.

La ministra destacó la cantidad de presos trasladados "en tan poco tiempo" y confió que en una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a inicios de año acordaron que "este año esto hay que hacerlo" por la construcción del penal en Marcos Paz.

Monteoliva precisó también utilizó para cada operativo en los primeros tres días de traslado a "1600 efectivos" por jornada y afirmó: "Tengo a las cinco fuerzas federales trabajando". "Cada preso sale con un código QR, los presos fueron clasificados por cuestiones de salud", manifestó.