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Monteoliva sobre la visita del Papa a la Argentina tras su operación: "Nosotros seguimos trabajando"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que todavía no hay información oficial sobre una posible suspensión del viaje previsto para noviembre.

Monteoliva visitó el programa de Eduardo Feinmann. (Foto: archivo).

Monteoliva visitó el programa de Eduardo Feinmann. (Foto: archivo).

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó hoy que "primero" está la "salud" del papa León XIV tras conocerse que al Sumo Pontífice se le extrajo de su pulmón un tumor maligno y remarcó que por ahora "no hay información oficial" de una eventual suspensión o reprogramación de la visita que el Santo Padre tenía prevista en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

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La ministra valoró la captura del principal sospechoso a las 48 horas de la denuncia y afirmó que el análisis del caso debe contemplar todo el contexto que rodeó el hecho. (Foto: captura de pantalla)

"Primero es la salud de Su Santidad y después, todo lo demás", advirtió la ministra en diálogo con A24. La funcionaria subrayó que es "extremadamente reciente" la información sobre la salud del Papa y confió que la "decisión, que hemos tomado los ministros de Seguridad, es que hasta que no haya una información oficial seguimos trabajando".

"Esperar esa información oficial y a partir de eso, continuamos con la tarea, pero nosotros seguimos trabajando", insistió.

La ministra pidió "ser prudentes" y afirmó que es "es preferible seguir trabajando" para llegar bien a los preparativos de la visita del Papa aunque no descartó que el evento se pueda suspender. "Si toca posponer y reprogramar, estamos dispuestos", indicó.

Además, Monteoliva afirmó que se trató de "una noticia para el mundo" y sostuvo que las últimas noticias sobre la salud de León XIV "nos dejó expectantes".

En esa misma, el canciller Quirno reafirmó en A24 que "lo que prima es la salud del Papa" y envío "nuestros rezos, nuestras oraciones es de su pronta recuperación".

Respecto al estado de salud del Papa, evaluó que "las noticias que surgen del parte médico nos dan la noticia que esto estaba previsto" y sostuvo que "uno puede llegar a decir que la rapidez con la que se realizó la intervención era porque tenían algún sentido de urgencia pero hasta ahora no tenemos ninguna información relacionada con el viaje que es totalmente secundario".

"Las decisiones se tomarán cuando se tengan que tomar", agregó.

Traslado de los presos de Devoto

La ministra detalló el saldo del traslado de presos de la cárcel de Devoto a la de Marcos Paz. "Al día de hoy hemos trasladado 901 presos, el 60% de la cárcel de Devoto", expresó y manifestó que son 1.500 en total.

Además, indicó que para el cronograma establecido con el Vaticano para la visita de León XIV a la cárcel de Devoto todavía quedan "entre 60 y 80" presos, tal como estaba planificado en la agenda del Santo Padre.

La ministra destacó la cantidad de presos trasladados "en tan poco tiempo" y confió que en una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a inicios de año acordaron que "este año esto hay que hacerlo" por la construcción del penal en Marcos Paz.

Monteoliva precisó también utilizó para cada operativo en los primeros tres días de traslado a "1600 efectivos" por jornada y afirmó: "Tengo a las cinco fuerzas federales trabajando". "Cada preso sale con un código QR, los presos fueron clasificados por cuestiones de salud", manifestó.

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