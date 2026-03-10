Es oficial: cierran los bancos de todo el país por cuatro días

El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina y que está establecida como feriado nacional inamovible.

En 2026, el Gobierno determinó que el lunes 23 de marzo sea considerado día no laborable, lo que permitirá generar un fin de semana largo con fines turísticos.

De esta manera, el cronograma quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo (día no laborable)

Martes 24 de marzo (feriado nacional)

Al sumarse los días habituales sin actividad bancaria —sábado y domingo— con el día no laborable y el feriado, las sucursales permanecerán cerradas durante cuatro jornadas consecutivas.

Qué implica el cierre para los clientes bancarios

Aunque se trata de una situación prevista en el calendario anual, la extensión del período sin atención presencial puede generar demoras o complicaciones para quienes necesitan realizar trámites en sucursales.

Durante esos cuatro días no habrá:

Atención en ventanillas.

Operaciones cambiarias presenciales.

Apertura de cuentas.

Gestión de créditos o préstamos en sucursal.

Entrega o recepción de documentación bancaria.

Depósitos asistidos por personal.

En otras palabras, todas las operaciones que requieran contacto directo con empleados bancarios quedarán suspendidas hasta la reapertura de las sucursales.

Por este motivo, desde el sistema financiero recomiendan que quienes tengan trámites urgentes los realicen antes del viernes previo al fin de semana largo.

El papel del Banco Central en la organización del calendario

La medida fue comunicada dentro del cronograma oficial del sistema financiero, coordinado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Cada año, el organismo establece cómo se adaptará la operatoria bancaria al calendario de feriados y días no laborables definidos por el Gobierno nacional.

En este caso, el BCRA confirmó que todas las entidades financieras del país deberán ajustar su funcionamiento al esquema del fin de semana largo, lo que implica el cierre de sucursales durante esos cuatro días.

La normativa aplica tanto para:

Bancos públicos.

Bancos privados.

Entidades financieras regionales.

Instituciones de crédito supervisadas por el sistema.

Qué servicios bancarios no estarán disponibles

Durante el período sin actividad presencial, algunas operaciones quedarán completamente suspendidas.

Entre los servicios que no podrán realizarse se encuentran:

Atención en ventanilla

No habrá personal disponible para atender consultas o realizar operaciones en las cajas de las sucursales.

Esto incluye:

Depósitos asistidos.

Extracciones con cajero humano.

Pago de servicios en ventanilla.

Operaciones cambiarias presenciales

Las tradicionales operaciones de compra y venta de moneda extranjera en sucursal tampoco estarán habilitadas.

Quienes necesiten realizar este tipo de transacciones deberán esperar a la reapertura de los bancos o recurrir a alternativas digitales disponibles según cada entidad.

Trámites administrativos

Durante el cierre tampoco podrán gestionarse trámites como:

Apertura de cuentas.

Solicitudes de créditos o préstamos.

Presentación de documentación.

Gestión de tarjetas.

Estos procedimientos requieren validaciones presenciales que solo pueden realizarse en días hábiles bancarios.

Qué servicios seguirán funcionando normalmente

A pesar del cierre de sucursales, gran parte de la operatoria bancaria continuará funcionando gracias a los canales electrónicos.

En los últimos años, la digitalización del sistema financiero permitió que los usuarios puedan realizar la mayoría de sus operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

Home banking y aplicaciones móviles

Las plataformas digitales de los bancos seguirán funcionando durante todo el fin de semana largo.

A través de estos canales se podrán realizar:

Transferencias bancarias

Pagos de servicios

Pago de tarjetas de crédito

Consulta de saldos

Revisión de movimientos

Constitución de plazos fijos en línea

Estas operaciones se procesan automáticamente dentro del sistema financiero, por lo que no dependen de la atención presencial.

Cajeros automáticos

Los cajeros automáticos continuarán operando con normalidad durante los cuatro días.

A través de los ATM los clientes podrán:

Extraer efectivo

Consultar saldos

Realizar transferencias

Pagar servicios

Hacer depósitos en cajeros habilitados

Sin embargo, se recomienda retirar efectivo con anticipación, ya que en fines de semana largos suele aumentar la demanda y algunos cajeros pueden quedarse sin dinero.

Pagos con tarjeta y billeteras digitales

Otro de los servicios que no se verá afectado es el sistema de pagos electrónicos.

Las tarjetas de débito y crédito seguirán funcionando con normalidad tanto en comercios físicos como en tiendas online.

También continuarán operativas las billeteras virtuales y plataformas de pago digital.

Esto significa que los usuarios podrán:

Pagar compras en supermercados o comercios.

Realizar pagos online.

Enviar dinero a otras cuentas.

Pagar servicios desde aplicaciones.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Ante la suspensión de la atención presencial durante cuatro días, los especialistas sugieren tomar algunas precauciones simples.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

1. Adelantar trámites presenciales

Si se necesita realizar gestiones en sucursal, lo ideal es hacerlo antes del viernes previo al fin de semana largo.

2. Retirar efectivo con anticipación

Aunque los cajeros funcionarán normalmente, la demanda suele aumentar durante los feriados largos.

3. Utilizar canales digitales

Las apps bancarias permiten resolver la mayoría de las operaciones sin necesidad de ir a una sucursal.

4. Programar pagos automáticos

Si hay vencimientos durante esos días, es recomendable dejarlos programados previamente.

El último fin de semana largo con clima templado

Además del impacto en la actividad bancaria, el fin de semana largo de marzo suele ser uno de los más aprovechados para escapadas turísticas.

Muchos argentinos lo consideran la última oportunidad para viajar con temperaturas agradables antes de la llegada plena del otoño.

Por ese motivo, el movimiento turístico suele incrementarse en destinos de:

Costa atlántica

Sierras de Córdoba

Norte argentino

Litoral

La combinación de descanso, turismo y feriado nacional genera un aumento en el uso de servicios financieros digitales, especialmente pagos electrónicos y transferencias.

Un sistema bancario cada vez más digital

Situaciones como este cierre de cuatro días reflejan cómo el sistema financiero argentino se ha adaptado a la digitalización.

Hace algunos años, un período tan largo sin bancos abiertos habría generado complicaciones mucho mayores.

Hoy, gracias al desarrollo de:

home banking,

aplicaciones móviles,

cajeros inteligentes,

billeteras virtuales,

los usuarios pueden seguir manejando su dinero incluso cuando las sucursales están cerradas.

La tendencia apunta a que cada vez más operaciones se realicen de forma remota, reduciendo la dependencia de la atención presencial.