La ciudad más poblada del planeta Tierra se hunde lentamente antes de este año

Hoy, la región metropolitana se extiende mucho más allá de los límites administrativos de la capital. Autopistas, rascacielos, barrios populares y centros comerciales conviven en una ciudad vibrante, dinámica y, al mismo tiempo, profundamente vulnerable.

Pero bajo ese paisaje urbano se esconde un problema invisible: el terreno sobre el que se construyó gran parte de la ciudad es inestable.

Históricamente, muchas áreas de Yakarta fueron pantanos, humedales y antiguos cursos de ríos. Con el paso de los años, esos espacios se rellenaron y urbanizaron. Sin embargo, los sedimentos blandos sobre los que se asentó gran parte de la ciudad no ofrecen la estabilidad que necesitan las megaestructuras urbanas modernas.

El suelo que desciende año tras año

Los estudios geodésicos realizados durante las últimas décadas muestran un dato alarmante: en algunas zonas del norte de Yakarta el terreno se hunde entre 20 y 28 centímetros por año.

Este proceso, conocido como subsistencia del suelo, ocurre cuando las capas subterráneas pierden volumen o se compactan. En ciudades costeras, el fenómeno puede tener consecuencias dramáticas.

En Yakarta, el hundimiento ya es visible en la vida cotidiana. Calles que antes estaban a nivel del mar hoy se encuentran por debajo, lo que provoca que el agua ingrese con facilidad durante mareas altas o tormentas intensas.

Los habitantes de varios barrios del norte han tenido que adaptarse a una realidad cada vez más compleja:

casas elevadas sobre plataformas

calles reconstruidas varias veces

sistemas improvisados de drenaje

muros y barreras para contener el agua

Aun así, las inundaciones son cada vez más frecuentes.

Una crisis causada por múltiples factores

El problema de Yakarta no tiene una única explicación. Se trata de una combinación de factores naturales y humanos que actúan al mismo tiempo.

Extracción masiva de agua subterránea

Uno de los elementos más determinantes es el uso intensivo de agua subterránea.

Debido a que el sistema de agua potable no alcanza a abastecer a toda la población, millones de hogares, industrias y comercios dependen de pozos subterráneos.

Cuando se extrae agua en grandes cantidades, las capas de sedimentos que antes estaban llenas de líquido comienzan a compactarse. Ese proceso provoca que el terreno pierda volumen y descienda lentamente.

Los expertos explican que es como si el suelo se “desinflara”.

El aumento del nivel del mar

A este problema se suma otro fenómeno global: el incremento del nivel del mar.

El calentamiento del planeta provoca que el agua oceánica se expanda y que los glaciares se derritan, lo que incrementa progresivamente el volumen de los mares.

Investigaciones recientes indican que el nivel del mar en muchas regiones costeras es hasta 30 centímetros más alto de lo que se estimaba anteriormente. Esto aumenta la presión sobre ciudades como Yakarta.

El resultado es una combinación peligrosa:

mientras el suelo baja, el agua sube.

Urbanización y peso de la infraestructura

El crecimiento urbano también influye en el fenómeno.

La construcción de edificios, carreteras, puentes y otras infraestructuras añade peso sobre suelos que ya son naturalmente blandos.

Ese peso contribuye a la compactación del terreno, acelerando el proceso de hundimiento.

En una metrópolis tan grande como Yakarta, donde la expansión urbana ha sido intensa durante décadas, este factor no puede ignorarse.

Barrios enteros bajo el nivel del mar

En varias zonas del norte de la ciudad, el paisaje urbano ya refleja el impacto de este proceso.

Algunos barrios se encuentran varios metros por debajo del nivel del mar, lo que obliga a mantener sistemas de bombeo activos de forma permanente.

Cuando esos sistemas fallan o cuando las lluvias son intensas, el agua invade calles, viviendas y comercios.

Para muchos residentes, las inundaciones ya forman parte de la rutina.

Durante la temporada de lluvias, las familias deben proteger muebles, electrodomésticos y documentos importantes ante la posibilidad de que el agua vuelva a ingresar en sus hogares.

El gigantesco muro contra el mar

Ante este escenario, el gobierno de Indonesia lanzó uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia del país: la construcción de un gigantesco sistema de defensa costera conocido como “Giant Sea Wall”.

Este proyecto busca crear una enorme barrera marítima frente a la costa norte de Yakarta para impedir que el agua del mar continúe ingresando en la ciudad.

La iniciativa incluye:

diques de contención

sistemas de drenaje avanzados

estaciones de bombeo

recuperación de tierras costeras

El objetivo es proteger a millones de habitantes de las inundaciones futuras.

Sin embargo, el proyecto también ha generado debate entre expertos y urbanistas. Algunos sostienen que las barreras costeras pueden ofrecer una solución parcial, pero advierten que si el hundimiento del suelo continúa, la ciudad seguirá enfrentando problemas a largo plazo.

Una decisión histórica: trasladar la capital

La gravedad del problema llevó al gobierno de Indonesia a tomar una decisión sin precedentes.

En los últimos años, el país anunció el traslado de su capital administrativa a Nusantara, una ciudad en construcción en la isla de Borneo.

El objetivo es descongestionar Yakarta y reducir la presión sobre una ciudad que enfrenta múltiples problemas ambientales y urbanos.

Aunque Yakarta seguirá siendo un centro económico clave, muchas funciones gubernamentales serán trasladadas gradualmente.

Esta decisión refleja hasta qué punto las autoridades consideran que el futuro de la ciudad está en riesgo.

El desafío de proteger a millones de personas

La situación de Yakarta representa uno de los ejemplos más claros de cómo las megaciudades del siglo XXI deben enfrentar desafíos ambientales cada vez más complejos.

Más allá de las soluciones tecnológicas, los expertos coinciden en que será necesario combinar varias estrategias:

mejorar el sistema de agua potable para reducir la extracción subterránea

reforzar la infraestructura de drenaje

construir defensas costeras

planificar el crecimiento urbano de forma sostenible

Sin cambios estructurales, advierten los especialistas, el hundimiento podría continuar durante las próximas décadas.

Un fenómeno que preocupa al mundo

Aunque Yakarta es uno de los casos más extremos, no es la única ciudad costera que enfrenta este tipo de riesgos.

Grandes urbes de Asia, América y Europa también observan con preocupación el impacto combinado del cambio climático, el aumento del nivel del mar y la urbanización acelerada.

La experiencia de Yakarta podría convertirse en una advertencia global sobre los límites del crecimiento urbano sin planificación ambiental adecuada.

El futuro de una megaciudad

Por ahora, millones de personas continúan viviendo, trabajando y construyendo su futuro en Yakarta.

La ciudad sigue siendo un centro económico vibrante, lleno de actividad y oportunidades, pero también un lugar donde el tiempo corre en contra.

Si las tendencias actuales continúan, para mediados de siglo algunas de sus zonas podrían quedar permanentemente bajo el agua.

El desafío no será solo proteger edificios o calles, sino garantizar la seguridad y el bienestar de millones de habitantes que dependen de esta megaciudad.

El destino de Yakarta, en muchos sentidos, anticipa el tipo de decisiones que el mundo deberá tomar frente a los desafíos ambientales del futuro.