DIFÍCIL

Nicole Neumann contó el drama que vive Allegra en medio de la tensión con Cubero y Viciconte por sus 15

El cumpleaños de 15 de Allegra quedó marcado por el revuelo mediático y Nicole Neumann admitió que la polémica afectó a su hija.

10 mar 2026, 14:57
La fiesta de 15 de Allegra Cubero sigue dando que hablar y, en medio del ruido mediático, Nicole Neumann eligió dar su versión en Puro Show (El Trece). El escándalo se había desatado porque la modelo organizó un festejo para su hija antes del que ya estaba previsto por Fabián Cubero y Mica Viciconte, lo que terminó afectando un canje que la pareja había gestionado con el salón.

“Yo ni entro. Vengo de haber tenido un festejo divino con mi familia, con mi hija que cumplió 15. Lo nuestro, toda alegría, por suerte, toda felicidad”, aseguró la rubia, dejando en claro que prefiere enfocarse en lo vivido junto a Allegra.

La modelo también explicó que evita engancharse con lo que circula en redes o en los medios. “A veces veo un titular o una imagen, pero ni entro. Porque no me incumbe”, dijo con firmeza. Y agregó: “No analizo. Hoy selecciono mucho dónde pongo mi atención, mi energía. En cosas que sean productivas para mí, para mi vida y sobre todo para mis hijos. El resto es ruido”.

Eso sí, Nicole no dejó pasar el costado más sensible de la situación: el impacto en su hija. “Son chicas y esto las afecta. A mí me duele en el alma pero yo solo puedo controlar las cosas de mi lado”, expresó.

Qué dijo Mica Viciconte contra Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero

En un móvil con LAM (América TV), Mica Viciconte volvió a hablar sin filtro y dejó en claro su postura respecto a la polémica fiesta de 15 de Allegra Cubero, en medio de su enfrentamiento con Nicole Neumann.

El conflicto sumó un nuevo episodio luego de que Nicole compartiera en redes sociales imágenes del festejo. Allegra, hija de la modelo y de Fabián Cubero -actual pareja de Viciconte-, fue el centro de una celebración que terminó generando roces entre las partes.

Según trascendió, Cubero y Mica habían gestionado el canje del salón y planeaban organizar el evento. Sin embargo, al descubrir por Instagram la magnitud de la fiesta preparada por Neumann, Viciconte no ocultó su malestar y lo expresó públicamente. “Yo le di una mano a mi pareja con mis redes sociales para hacer las cosas más fáciles”, explicó en vivo. Y agregó: “Nos enteramos por las redes que era una mega fiesta. Yo tenía la esperanza que sea algo íntimo, pero me falló. Me gustaría no estar diciendo esto, pero siento que es necesario para darle explicaciones en el salón”.

Las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer, cuestionando su ausencia en la organización junto a Nicole. Frente a eso, Mica fue contundente: “¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es más sano no juntar porque es una incomodidad, para qué vas a forzar algo”.

Además, apuntó contra lo que considera un trato desigual en la opinión pública: “Siempre se protege a la madre y después la pareja del padre es la mala. Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó”.

Molesta por la exposición y sin suavizar sus palabras, cerró con una frase que reflejó su hartazgo: “Estoy hinchada las b... Uno va procesando y te vas curtiendo, sino te enfermás”.

Así, la fiesta de Allegra terminó siendo el detonante de un nuevo cruce que confirma que la relación entre Nicole Neumann y Mica Viciconte sigue marcada por la tensión y está lejos de encontrar un punto de paz.

