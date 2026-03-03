Cajeros automáticos: por qué no se recomienda imprimir los comprobantes

Adoptar una cultura de seguridad bancaria implica modificar ciertos hábitos cotidianos. Reducir la impresión innecesaria de tickets constituye una medida simple pero efectiva para prevenir delitos financieros. Asimismo, proteger la información personal y bancaria es una responsabilidad constante de los usuarios.

Qué se recomienda para mantener seguros los datos personales

cajeros-automaticos

En este sentido, se recomienda no utilizar cajeros que presenten anomalías, como pantallas modificadas o dispositivos extraños; cambiar periódicamente las claves de acceso y no compartirlas con terceros; y evitar aceptar ayuda de desconocidos, incluso si aparentan ser personas confiables.