Guerra entre Rusia y Ucrania: el "noble" objetivo de Putin, el papel de Finlandia y Suecia y ¿armas químicas en Mariúpol?

El objetivo de Vladimir Putin, el este de Ucrania

“Así será, no hay duda”, reafirmó Putin al presentarse acompañado por su aliado incondicional, el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko. El presidente de la Federación Rusa repitió que se trata de unos objetivos “muy claros y nobles”.

“Inicialmente, no planeamos asaltar ciudades, para evitar su destrucción y minimizar las pérdidas entre el personal y los civiles, pero no excluimos esa posibilidad”, dijo el Subjefe del estado mayor, el general Serguei Rudskói.

Dominar toda Ucrania parece ya un objetivo imposible de lograr, salvo que utilice armas de destrucción masiva con la amenaza mundial que eso conlleva.

armas quimicas y biológicas.jpg De nuevo, Ucrania denuncia el uso de armas químicas rusas en la ciudad de Mariupol (Foto: Archivo)

¿Armas químicas en Mariúpol?

En la última semana, Volodimir Zelenski advirtió no sólo por la matanza de civiles en Mariúpol, la ciudad reducida a cenizas sobre el mar de Azov. También denunció que Rusia habría utilizado armas químicas en sus ataques, algo expresamente prohibido en la convención de Ginebra. Por ello, denuncia a Putin de crímenes de guerra y hasta de lesa humanidad.

"Nuestros oficiales participan en una operación militar especial en Donbás, en Ucrania, donde ofrecen su ayuda a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Actúan con valentía, de manera competente, y utilizan eficazmente las armas más modernas", aseguró Putin. Pero para Zelenski tienen otro valor: las armas más modernas pueden ser las químicas.

mariupol banderea rusa.jpg una bandera Rusa flamea frente a un edificio destruido en Mariupol (Foto: AP)

El alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, aseguró en una entrevista que al menos 10.000 civiles han muerto en esa ciudad. También las cuestionadas fuerzas del grupo Azov se pronunció en el mismo sentido de acusar a Rusia.

"Ahora se sabe que el enemigo utilizó sustancias venenosas o potentes sustancias venenosas asfixiantes. Sin embargo, por encontrarse en un bloqueo total (la ciudad), su análisis toxicológico es imposible", advierten los combatientes del grupo Azov.

Por medio de drones, las tropas rusas habrían lanzado elementos que causaron problemas respiratorios y neurológicos entre las víctimas, dijeron los militares. También el Reino Unido investiga informes llegados desde Ucrania sobre esta posibilidad como para sumar a las acusaciones de crímenes de guerra.

personas caminan por mariupol.jpg personas caminando por Mariupol, la ciudad destruida por los ataques rusos, ¿también con armas químicas? (Foto: AP)

Negativa de los separatistas prorrusos

La milicia separatista de Donetsk negó enfáticamente haber utilizado armas químicas para asaltar la planta de Azovstal en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, lugar en donde están pertrechados los defensores ucranianos.

xi jinping pp.jpg La agencia AP dice que China hizo llegar armas a Rusia, a través de una triangulación con Serbia (Foto: AP)

¿Triangulación de armas chinas?

Joe Biden, el presidente norteamericano, se ha pronunciado varias veces por la "desconfianza en la neutralidad China". Se lo planteó en un reciente contacto por medio de una videoconferencia. Xi Jinping para llevar tranquilidad se limitó a decir: "Una guerra no le conviene a nadie". Pero no convenció a Biden.

En los últimos días surgieron informes sobre la forma más habitual de sortear embargos o disimular ventas de armas: la triangulación. La agencia AP dice que investigaciones propias sugieren que China envió un lote de misiles a Serbia. Hasta allí, ningún inconveniente. El problema es que Serbia es aliado ruso y podría haber hecho llegar rápidamente esos misiles chinos a la Federación Rusa para usar en la guerra con Ucrania.

Si esto se confirma, el aspecto internacional y diplomático de la guerra agregaría otro punto de conflicto.

finlandia y Suecia.jpg Sanna Marin, de Finlandia y Magdalena Andersson, de suecia, son las primeras ministras que quieren incorporar sus países a la OTAN (Foto: AP)

La OTAN se expande, ¿Suecia y Finlandia se suman a la OTAN?

Volodomir Zelenski, en uno de sus mensajes diarios, dijo que el verdadero plan de Rusia es terminar con el "proyecto europeo". Ucrania es sólo el primer paso.

Tal vez por eso, dos países nórdicos están revisando su status internacional. Suecia y Finlandia forman parte de la Unión Europea, pero no de la OTAN. El caso de Finlandia es especial porque estuvo dominada por la ex Unión Soviética. Pero desde su liberación, el país nórdico quedó como un estado "tapón". Como tiene frontera común con Rusia, el hecho de no ser de la OTAN sirve como dique entre la Alianza Atlántica y Moscú.

Pero ahora, están dispuestos a rever esa postura. En una decisión conjunta con Suecia. Son dos mujeres quienes llevan adelante esa iniciativa: la sueca Magdalena Andersson y la finlandesa Sanna Marin están dispuestas a incorporar sus países a la OTAN.

Rápidamente Putin alertó que esa alternativa alteraría de manera grave el "equilibrio" en Europa y amenaza con nuevas acciones.

mapa de la otan.jpg Suecia y Finlandia quieren sumarse a la OTAN para tener protección militar frente a Rusia (Foto: Archivo)

Suecia y Finlandia buscan la estabilidad y progreso del estado de bienestar de la Unión Europea y la seguridad militar que ofrece la OTAN.

canciller austríaco.jpg Karl Nehammer se volvió de Moscú sin ninguna promesa de paz por parte de Vladimir Putin. (Foto: AP)

Una mediación que terminó con las manos vacías

El canciller de Austria, Karl Nehammer, estuvo en Moscú y sólo se trajo el último frío de la primavera rusa. Deliberadamente, el Kremlin no permitió fotos del encuentro bilateral. No pudo arrancar de Vladimir Putin ningún compromiso o apertura para la paz. Por el contrario, dijo que se volvió con una mala confirmación: para el canciller austríaco, Vladimir Putin está dispuesto a usar todavía un armamento mayor para conseguir sus "claros y nobles objetivos".