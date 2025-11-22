Jair Bolsonaro intentó romper la tobillera electrónica: la fuerte medida del Supremo Tribunal Federal

La resolución llegó apenas un día después de que su defensa solicitara que pudiera cumplir la pena en su casa por motivos de salud, aludiendo a secuelas de la puñalada sufrida en 2018, múltiples cirugías, episodios de reflujo, hipo persistente, falta de aire, desmayos y un reciente diagnóstico de cáncer de piel, cuyas lesiones ya fueron removidas. Los abogados advirtieron que modificar el régimen de detención representaría un “riesgo de vida”.

La Policía Federal confirmó la ejecución de la orden judicial sin mencionar nombres, mientras que la defensa adelantó que presentará nuevos recursos antes de que venza el plazo para apelar la condena.