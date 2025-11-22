Jair Bolsonaro intentó romper la tobillera electrónica: la fuerte medida del Supremo Tribunal Federal

El expresidente Jair Bolsonaro fue arrestado este sábado en Brasilia y dejó el régimen de prisión domiciliaria para quedar bajo detención preventiva, tras una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) cumplida por la Policía Federal en las primeras horas del día. Los agentes ingresaron a su vivienda y lo llevaron a una sede policial, en el marco de la causa por la que en septiembre recibió una condena de 27 años de cárcel, acusación que lo responsabiliza de intentar frenar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva después de las elecciones de 2022.