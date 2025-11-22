El video más cómplice de Gimena Accardi y Seven Kayne que reavivó rumores de romance: "A tu lado..."
Gimena Accardi se mostró junto a Seven Kayne y un detalle en las imágenes, donde se los ve especialmente cercanos y cómplices, volvió a encender las especulaciones sobre el verdadero vínculo que los une.
Gimena Accardi y Seven Kayne son los protagonistas de Teacher I’d Like to Fuck, una producción que combina erotismo, arte y provocación. Parece que durante el rodaje, ambos demostraron una gran sintonía laboral: construyeron un equipo sólido, se potenciaron mutuamente en cada escena y lograron una dinámica impensada que elevó la narrativa de la película.
La química entre ellos es tan evidente que resulta imposible no preguntarse si ese vínculo traspasa la pantalla. Si bien tanto Gime —tras su separación de Nico Vázquez— como el trapero mantienen un perfil reservado respecto a su vida privada, lo cierto es que las imágenes del detrás de cámara alimentaron la curiosidad del público y despertaron rumores sobre un posible acercamiento fuera de la ficción. Todo por verse.
En la historia de redes sociales de la actriz, y que también fue replicada por el cantante en su cuenta de Instagram, se los puede ver juntos y muy cómplices. Pero lo que más llamó la atención fue la música de fondo que él eligió: una canción cuya letra dice que “A tu lado mi futuro...”.
Fueron unos meses atípicos para Accardi tras la separación de Nico luego de 18 años de relación, un proceso que la obligó a reacomodar emociones, rutinas y hasta proyectos personales. En medio de ese reordenamiento íntimo —y con la exposición mediática encima— la actriz tomó una decisión clara: volcarse de lleno a su vida profesional.
Quién es Seven Kayne
Seven Kayne, cuyo nombre real es Francisco Zevchenko, es un artista argentino de 26 años que se convirtió en una de las figuras emergentes más sólidas de la escena urbana local. Nacido en Buenos Aires, comenzó a hacer música desde muy chico y encontró en el trap y el pop urbano su identidad artística.
Se hizo conocido por temas como “Si te lastimé”, “Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix)” y “Besame”, que lo posicionaron como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección. Con el tiempo, fue incorporando nuevos sonidos y mostrando una faceta más madura en sus letras.
En lo personal, Kayne mantiene un perfil relativamente bajo: evita los escándalos y prefiere que su vida privada se mantenga al margen. Sin embargo, cada tanto comparte en redes parte de su día a día, sus entrenamientos, sus amistades dentro del ambiente y el fuerte vínculo que mantiene con su familia.
Hoy, mientras continúa lanzando música y colaboraciones, vuelve a captar la atención pública por los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gimena Accardi, algo que él —fiel a su estilo— aún elige no confirmar ni desmentir.