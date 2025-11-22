El video más cómplice de Gimena Accardi y Seven Kayne que reavivó rumores de romance: "A tu lado..."

Quién es Seven Kayne

Seven Kayne, cuyo nombre real es Francisco Zevchenko, es un artista argentino de 26 años que se convirtió en una de las figuras emergentes más sólidas de la escena urbana local. Nacido en Buenos Aires, comenzó a hacer música desde muy chico y encontró en el trap y el pop urbano su identidad artística.

Se hizo conocido por temas como “Si te lastimé”, “Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix)” y “Besame”, que lo posicionaron como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección. Con el tiempo, fue incorporando nuevos sonidos y mostrando una faceta más madura en sus letras.

En lo personal, Kayne mantiene un perfil relativamente bajo: evita los escándalos y prefiere que su vida privada se mantenga al margen. Sin embargo, cada tanto comparte en redes parte de su día a día, sus entrenamientos, sus amistades dentro del ambiente y el fuerte vínculo que mantiene con su familia.

Hoy, mientras continúa lanzando música y colaboraciones, vuelve a captar la atención pública por los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gimena Accardi, algo que él —fiel a su estilo— aún elige no confirmar ni desmentir.