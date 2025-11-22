Merlo: se entregó otro responsable del ataque a un adolescente en una cancha de fútbol
El acusado se presentó en la Comisaría N° 6 luego de que saliera su pedido de captura. Su participación quedó registrada en un video donde se lo ve dándole una patada en la cabeza a la víctima.
Se entregó el último de los tres hermanos acusados de agredir brutalmente a un adolescente en una cancha de fútbol de Merlo. El atacante fue filmado cuando le dio una patada a la víctima y luego se puso a disposición de la Justicia en las últimas horas.
El joven, identificado como Enzo Sebastián Alegre (27), se presentó en la Comisaría N° 6 después de que la Justicia ordenara su captura. Su participación quedó registrada en un video donde se lo ve dándole una patada en la cabeza a la víctima.
Los otros dos hermanos, César Adrián Alegre (29) y J.C.A. (17), habían sido detenidos el jueves durante un allanamiento en la vivienda familiar ubicada en la calle Iberá. Durante el operativo, la madre de los acusados anticipó que Enzo iba a entregarse.
Las autoridades imputaron a César Adrián y Enzo Sebastiánpor homicidio simpleen grado de tentativa, agravado por la participación de un menor. El adolescente de 17 años fue acusado de homicidio simple en grado de tentativa.
La víctima ya recibió el alta médica
El sitio Primer Plano Online confirmó que la víctima, identificada como M.A.T., recibió el alta tras las evaluaciones médicas y continúa recuperándose en su hogar.
El violento episodio ocurrió en una cancha detrás de la estación de servicio YPF de Mariano Acosta, partido de Merlo. El ataque quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.
Las imágenes muestran cómo una patota irrumpe en la cancha de baby fútbol El Pola mientras uno de los agresores grita: “Matalo, guacho, que no se meta nadie”. Otro, armado, amenaza a quienes intentan intervenir: “El que se mete, le doy un corchazo”.
Segundos después, Enzo Alegre se lanza sobre el chico de 16 años y lo golpea con tal fuerza que lo deja inconsciente en el piso.
Un testigo relató que el golpe impactó “entre el tabique y el ojo” y que otro de los agresores también alcanzó a pegarle una piña al joven que intentaba defenderlo.
Amenazas y conflicto previo
La Policía determinó que los agresores ingresaron a la cancha por un conflicto previo con la víctima. Según el relato de testigos, la patota se retiró del lugar amenazando a los menores presentes y continuó hostigando a los chicos del equipo.
La víctima fue atendida de urgencia en el Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció varias horas en observación antes de recibir el alta. Aunque está fuera de peligro, quienes lo asistieron aseguran que quedó “muy golpeado”.