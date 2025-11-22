Merlo: se entregó otro responsable del ataque a un adolescente en una cancha de fútbol

Embed

La víctima ya recibió el alta médica

El sitio Primer Plano Online confirmó que la víctima, identificada como M.A.T., recibió el alta tras las evaluaciones médicas y continúa recuperándose en su hogar.

El violento episodio ocurrió en una cancha detrás de la estación de servicio YPF de Mariano Acosta, partido de Merlo. El ataque quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

Las imágenes muestran cómo una patota irrumpe en la cancha de baby fútbol El Pola mientras uno de los agresores grita: “Matalo, guacho, que no se meta nadie”. Otro, armado, amenaza a quienes intentan intervenir: “El que se mete, le doy un corchazo”.

Segundos después, Enzo Alegre se lanza sobre el chico de 16 años y lo golpea con tal fuerza que lo deja inconsciente en el piso.

Un testigo relató que el golpe impactó “entre el tabique y el ojo” y que otro de los agresores también alcanzó a pegarle una piña al joven que intentaba defenderlo.

dos-de-los-hermanos-alegre-fueron-detenidos-en-la-misma-casa-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-3G2HMWAMQRANVEYQLV73LIYHA4 Dos de los hermanos Alegre fueron detenidos en la misma casa. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires).

Amenazas y conflicto previo

La Policía determinó que los agresores ingresaron a la cancha por un conflicto previo con la víctima. Según el relato de testigos, la patota se retiró del lugar amenazando a los menores presentes y continuó hostigando a los chicos del equipo.

La víctima fue atendida de urgencia en el Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció varias horas en observación antes de recibir el alta. Aunque está fuera de peligro, quienes lo asistieron aseguran que quedó “muy golpeado”.