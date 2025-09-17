Cómo es el cáncer con el que fue diagnosticado Jair Bolsonaro

El diagnóstico se conoce en medio de su delicada situación judicial. La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (STF) lo condenó a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. Actualmente cumple prisión domiciliaria, y su defensa busca que la condena no se cumpla en un penal, alegando riesgos para su salud si es trasladado al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.

Qué es el carcinoma de células escamosas

carcinoma de células escamosas

El carcinoma de células escamosas es un tipo de cáncer de piel que se origina en las capas intermedias de la epidermis. Se considera una condición intermedia en agresividad: no es tan leve como otros tumores benignos, pero tampoco tan peligrosa como el melanoma.

Este tipo de cáncer suele estar asociado a la exposición prolongada al sol y puede generar complicaciones si no se detecta a tiempo, ya que existe la posibilidad de que invada tejidos cercanos o, en casos menos frecuentes, se disemine a otras partes del cuerpo.

En el caso de Bolsonaro, los especialistas remarcan que la extirpación temprana de las lesiones reduce significativamente el riesgo y que el control médico periódico es fundamental para prevenir nuevos episodios.