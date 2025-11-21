Una policía atropelló a su pequeña hija y la mamá la defendió de un modo que quebró a todos: "No..."

El pedido que sorprendió a todos: “No castiguen a la mujer policía”

En un gesto que conmovió a los presentes, la mamá dedicó parte de su mensaje a la oficial involucrada en el accidente: “Lo único que pido es que no castiguen a esa mujer. Si bien fue negligencia lo que cometió, no se movió de al lado de mi hija. De nada sirve castigarla. Deseémosle suerte, porque ella no la debe estar pasando nada bien”.

Luego agregó: “Yo estuve enfrente de ella y lo que me dijo en la cara no me lo voy a olvidar. Pero ella no se movió de lado de mi hija. No está en nosotros castigar nada, ni desearle el mal. Todo vuelve".

Una tarde de juegos que terminó en tragedia

Catalina andaba en bicicleta junto a una amiga por una calle de tierra del barrio Los Álamos cuando un patrullero de la Policía de Neuquén, que circulaba a alta velocidad y sin sirenas, irrumpió en la escena.

Testigos y cámaras privadas registraron el móvil levantando una nube de polvo. En segundos, la nena fue embestida y quedó tendida en el suelo, inconsciente y con convulsiones.

Mientras los vecinos corrían hacia ella, la oficial que conducía el patrullero también descendió del vehículo. Según varios presentes, se arrodilló junto a Catalina, en estado de shock, mientras intentaba asistirla.

Minutos después llegó la madre. Ese encuentro, cargado de desesperación, marcaría profundamente a las dos mujeres.

La carrera al hospital y la batalla por la vida

La ambulancia demoró casi una hora en llegar, pese a que la zona se llenó rápidamente de patrulleros y agentes motorizados. Catalina fue trasladada al hospital de Plottier y luego derivada al Hospital Castro Rendón, donde ingresó a terapia intensiva.

Allí comenzó una lucha feroz por su vida. Según relató la madre, Catalina sufrió cuatro paros cardíacos, tenía convulsiones constantes; llegó con politraumatismo grave y presentaba un cuadro de falla multiorgánica. La cirugía, realizada por un equipo mixto de neurocirujanos y traumatólogos, duró casi nueve horas.

“Estuvo desde las 4.40 de la mañana hasta la 1 de la tarde en cirugía. Fue una cirugía muy riesgosa del cráneo. Después siguieron los traumatólogos para arreglar el pie, el tobillo y el brazo fracturado”, detalló la mamá.

A eso se sumaron lesiones internas gravísimas: “Tiene comprometidos los pulmones, el hígado y los riñones. Cuando un órgano falla, todos empiezan a fallar”, explicó entre lágrimas.

“Ahora no hay más nada para hacer, su cuerpo tiene que sanar”

Tras horas de intervención, los médicos lograron estabilizarla. Pero el pronóstico sigue siendo reservado.

“Lo que era más peligroso era el cerebro, porque lo tenía muy inflamado. Había que desinflamar o descomprimir. Ahora no hay nada más para hacer: ella solita y su cuerpo tienen que sanar”, dijo Paola, dejando en claro que la evolución depende exclusivamente de la fortaleza de su hija.

El equipo médico confirmó que la menor continúa bajo asistencia respiratoria, sedada y en estado crítico.

Vecinos exigen cambios: “No es la primera vez que circulan así”

Una vecina afirmó: “Ella (la oficial) ahora es conductora, pero no puede seguir manejando un patrullero. No es la primera vez que anda así".

Un padre del barrio añadió: “Respetamos lo que dice la mamá, pero queremos que esto no pase nunca más. La Policía debe cambiar su forma de operar dentro de los barrios”.