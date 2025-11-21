En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
avión
Tragedia
Accidente aéreo

Video estremecedor: un avión de combate perdió estabilidad y explotó en segundos

Era un avión militar con que el país que lo construyó esperaba comenzar a ganar mercados internacionales. Un inesperado inconveniente causó el accidente que fue fatal para el piloto.

Tragedia en una exhibición aérea en Dubái. (Foto: Gentileza The Economic Times)

Tragedia en una exhibición aérea en Dubái. (Foto: Gentileza The Economic Times)

Las exhibiciones aéreas convocan a muchos espectadores. Son tan atractivas como peligrosas por las maniobras que realizan los pilotos. Esta vez, terminó en una tragedia. Fue en el Dubai Air Show, uno de los eventos aeronáuticos más importantes del mundo. Lamentablemente, quedó marcado por la tragedia tras el accidente de un avión de combate HAL Tejas perteneciente a la Fuerza Aérea India.

Leé también Tragedia aérea en Washington: se conocieron nuevos videos con ángulos inéditos del choque
Las nuevas imágenes muestran cómo fue la tragedia aérea en Washington (Foto: captura de video).

La aeronave se estrelló durante una demostración. La máquina, de pronto, giró y se precipitó de punta al suelo y explotó. El piloto murió porque no pudo eyectarse a tiempo.

Una enorme bola de fuego y una columna de humo negro que pudo verse desde varios kilómetros a la redonda. Testigos informaron que el caza realizaba una maniobra cuando perdió estabilidad y cayó abruptamente sobre una zona cercana a la pista del aeropuerto Al Maktoum, sede del evento.

Embed

El HAL Tejas es un caza ligero de diseño indio, de gran éxito para la fuerza aérea de ese país. Había sido enviado a Dubái como parte de la delegación que buscaba mostrar la capacidad tecnológica de la India en el ámbito militar. Sin embargo, la exhibición se vio abruptamente interrumpida cuando la aeronave impactó contra el suelo. Equipos de emergencia acudieron de inmediato, pero el fuego se propagó con rapidez debido al combustible no consumido tras el choque.

La Fuerza Aérea India (IAF) confirmó más tarde que el piloto-único ocupante de la aeronave- falleció como consecuencia del impacto. Según el comunicado oficial, el militar sufrió “lesiones fatales” y no pudo ser rescatado con vida, ya que falló el mecanismo de escape. La IAF expresó sus condolencias a la familia del piloto y destacó su experiencia y trayectoria dentro de la aviación de combate india. La identidad del aviador no fue revelada públicamente en un primer momento, siguiendo los protocolos internos de notificación a familiares.

La India anunció, además, la apertura inmediata de una corte de investigación para determinar qué ocurrió en los segundos previos al accidente. Aunque aún no se han difundido detalles preliminares, las autoridades señalaron que evaluarán posibles fallas técnicas, errores humanos y cualquier factor externo que haya podido influir en la maniobra final del aparato.

El HAL Tejas, que ha tenido un historial mixto entre avances tecnológicos y desafíos de desarrollo, volverá a quedar bajo análisis tras este incidente. Un retroceso para la aeronáutica del país más poblado del mundo que cifraba la buena performance de la nave para poder programar ventas con otras fuerzas militares del mundo.

El accidente generó conmoción entre los asistentes del Dubai Air Show, un evento tradicionalmente asociado al despliegue tecnológico y al poderío aeronáutico mundial. La organización expresó su pesar por lo sucedido y aseguró estar colaborando con las autoridades indias y emiratíes en la recopilación de información. El siniestro, además, reabrió el debate sobre los riesgos de las demostraciones aéreas y los estrictos protocolos de seguridad que estas requieren.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
avión Tragedia Piloto Muerte Dubái India
Notas relacionadas
Video de la tragedia aérea: se estrelló un avión con 49 pasajeros y no hay sobrevivientes
Coincidencia fatal: el cineasta que documentó la tragedia del Chapecoense murió en un accidente aéreo
Tragedia aérea en Venezuela: dos muertos al caer una avioneta en el aeropuerto de Paramillo

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar