Video estremecedor: un avión de combate perdió estabilidad y explotó en segundos

El HAL Tejas es un caza ligero de diseño indio, de gran éxito para la fuerza aérea de ese país. Había sido enviado a Dubái como parte de la delegación que buscaba mostrar la capacidad tecnológica de la India en el ámbito militar. Sin embargo, la exhibición se vio abruptamente interrumpida cuando la aeronave impactó contra el suelo. Equipos de emergencia acudieron de inmediato, pero el fuego se propagó con rapidez debido al combustible no consumido tras el choque.

La Fuerza Aérea India (IAF) confirmó más tarde que el piloto-único ocupante de la aeronave- falleció como consecuencia del impacto. Según el comunicado oficial, el militar sufrió “lesiones fatales” y no pudo ser rescatado con vida, ya que falló el mecanismo de escape. La IAF expresó sus condolencias a la familia del piloto y destacó su experiencia y trayectoria dentro de la aviación de combate india. La identidad del aviador no fue revelada públicamente en un primer momento, siguiendo los protocolos internos de notificación a familiares.

La India anunció, además, la apertura inmediata de una corte de investigación para determinar qué ocurrió en los segundos previos al accidente. Aunque aún no se han difundido detalles preliminares, las autoridades señalaron que evaluarán posibles fallas técnicas, errores humanos y cualquier factor externo que haya podido influir en la maniobra final del aparato.

El HAL Tejas, que ha tenido un historial mixto entre avances tecnológicos y desafíos de desarrollo, volverá a quedar bajo análisis tras este incidente. Un retroceso para la aeronáutica del país más poblado del mundo que cifraba la buena performance de la nave para poder programar ventas con otras fuerzas militares del mundo.

El accidente generó conmoción entre los asistentes del Dubai Air Show, un evento tradicionalmente asociado al despliegue tecnológico y al poderío aeronáutico mundial. La organización expresó su pesar por lo sucedido y aseguró estar colaborando con las autoridades indias y emiratíes en la recopilación de información. El siniestro, además, reabrió el debate sobre los riesgos de las demostraciones aéreas y los estrictos protocolos de seguridad que estas requieren.