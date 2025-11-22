Premios Martín Fierro de Cine 2025: todos los ternados para la gala más esperada

Homo Argentum
La Llegada del Hijo
La Mujer de la Fila
El Jockey
El Aroma del Pasto Recién Cortado
DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
Kun por Aguero - (Justin Webster)
Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
DIRECCIÓN CINE
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
Dolores Fonzi- (Belén)
Iván Fund - (El Mensaje)
Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
Luis Ortega - (El Jockey)
GUIÓN CINE
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -
(Tesis sobre una domesticación)
Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
ACTOR PROTAGONISTA CINE
Adrián Suar - (Mazel Tov)
Guillermo Francella - (Homo Argentum)
Joaquín Furriel - (Una Muerte Silenciosa)
Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)
Sergio Podeley - (Gatillero)
Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)
ACTRIZ PROTAGONISTA CINE
Camila Peralta - (Nancy)
Dolores Fonzi - (Belén)
Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)
Mara Bestelli - (El Mensaje)
Natalia Oreiro - (La Mujer de la Fila)
Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)
Maricel Alvarez - (La Llegada del Hijo)
Ursula Corberó - (El Jockey)
Eugenia “China” Suárez - (Linda)
ACTOR DE REPARTO CINE
Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)
Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)
Sebastián Wainraich - (Papá por dos)
Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)
Luis Ziembrowski - (El Jockey)
Alejandro Awada - (Una Muerte Silenciosa)
Martín Garabal - (Culpa Cero)
Agustín Sullivan - (Virgen Rosa)
Ariel Staltari - (Verano Trippin)
ACTRIZ DE REPARTO CINE
Carolina Kopelioff - (Virgen rosa)
Justina Bustos - (Culpa Cero)
Maite Lanata - (Gatillero)
Soledad Villamil - (Una Muerte Silenciosa)
Beatriz Spelzini - (Chocolate para tres)
Eugenia Guerty - (Papá por dos)
Dalma Maradona - (Homo Argentum)
Lali Espósito - (Verano Trippin)
SERIE COMEDIA
El Encargado 3 - (Disney +)
Envidiosa - (Netflix)
Viudas Negras - (Flow)
División Palermo 2 - (Netflix)
El mejor infarto de mi vida - (Disney +)
Bellas Artes 2 - (Disney +)
El Fin del Amor 2 - (Prime Video)
SERIE DRAMA
Cromañón - (Prime Video)
El Eternauta - (Netflix)
Menem - (Prime Video)
En el Barro - (Netflix)
La voz ausente - (Disney +)
Atrapados - (Netflix)
DIRECCIÓN SERIE
Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
Gabriel Medina - (Envidiosa)
Alejandro Ciancio - (En el Barro)
Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
GUIÓN SERIE
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
Carolina Aguirre - (Envidiosa)
Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)
ACTOR PROTAGONISTA SERIE
Esteban Lamothe - (Envidiosa)
Guillermo Francella - (El Encargado 3)
Guillermo Pfening - (Espartanos: una historia real)
Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las Maldiciones)
Ricardo Darín - (El Eternauta)
Alan Sabbagh - (El Mejor Infarto de mi Vida)
Oscar Martinez - (Bellas Artes 2)
Daniel Hendler - (Los Mufas / El Fin del Amor 2)
ACTRIZ PROTAGONISTA SERIE
Griselda Siciliani - (Envidiosa)
Malena Pichot - (Viudas negras)
Olivia Nuss - (Cromañón)
Valentina Zenere - (En el Barro)
Pilar Gamboa - (Viudas negras)
Lali Espósito - (El Fin del Amor 2)
Tini Stoessel - (Quebranto)
Ana Garibaldi - (En el Barro)
ACTOR DE REPARTO SERIE
Ariel Staltari - (El Eternauta)
César Troncoso - (El Eternauta)
Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)
Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)
Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)
Marco Antonio Caponi - (Menem)
Benjamín Vicuña - (Envidiosa)
ACTRIZ DE REPARTO SERIE
Griselda Siciliani - (Menem)
Lorena Vega - (En el Barro / Envidiosa / El Fin del Amor 2)
Micaela Riera - (Nieve roja)
Mónica Antonópulos - (Viudas negras / Las Maldiciones / Menem)
Violeta Urtizberea - (Envidiosa)
Soledad Villamil - (Cromañón)
Erika De Sautu Riestra - (En el Barro)
Andrea Pietra - (El Eternauta)
REVELACIÓN CINE Y/O SERIE
Camila Plaate - (Belén)
Juliana Gattas - (Los domingos mueren más personas)
Pehuén Pedre - (Simón de la Montaña)
Anika Bootz - (El Mensaje)
Marcela Acuña - (La Mujer de la Fila)
Lux Pascal - (Miss Carbón)
María Becerra - (En el Barro)
José Giménez Zapiola, “El Purre” - (Cromañón)
EDICIÓN CINE Y/O SERIE
Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)
Andrés Quaranta - (Menem)
David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
MÚSICA ORIGINAL CINE Y/O SERIE
Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
Sergei Grosny - (División Palermo 2)
Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
Federico Jusid - (El Eternauta)
Maria Becerra / Xross - (En el Barro)
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA CINE Y/O SERIE
Gastón Girod - (El Eternauta)
Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
Timo Salminen - (El Jockey)
Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
Martín Sapia - (Gatillero)
DISEÑO DE VESTUARIO CINE Y/O SERIE
Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
Patricia Conta - (El Eternauta)
Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
Lorena Diaz - (Envidiosa)
Pilar González - (Menem)
DIRECCIÓN DE ARTE CINE Y/O SERIE
Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)
Germán Naglieri - (El Jockey)
Mariela Rípodas - (Virgen rosa)
Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)
Julia Freid - (En el Barro)
Laura Martinez - (Bellas Artes 2)