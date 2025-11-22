Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad: elogios a Patricia Bullrich y compromiso con la "doctrina"

Embed Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden.



Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con… https://t.co/8I85J50IwY — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 22, 2025

Monteoliva también agradeció al Presidente por la designación y aseguró que tendrá la responsabilidad de ser “la garante de la doctrina Bullrich: consolidar el orden recuperado y garantizar condiciones para que la Argentina crezca en paz y libertad”.

Bullrich celebró la designación

Por su parte, Patricia Bullrich felicitó públicamente a Monteoliva: “Será la nueva ministra de Seguridad Nacional. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y tu entrega”, escribió la futura senadora, quien destacó el rol de su colaboradora como secretaria de Seguridad Nacional.

Bullrich remarcó que Monteoliva trabajó “con una capacidad y una solidez que marcaron la diferencia” y aseguró que encarará el nuevo desafío con “resultados, coraje y honestidad”.

Embed Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025

Un nombramiento clave para el oficialismo

Bullrich tenía especial interés en dejar el Ministerio en manos de alguien de su total confianza. Su cargo era disputado por sectores cercanos al expresidente Mauricio Macri, por lo que la continuidad interna era una prioridad para ella y para el oficialismo.

La futura senadora también agradeció al Presidente por sostener lo que definió como “la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y la certeza de que el que las hace, las paga”.

“Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden”, concluyó Bullrich.