En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Ministerio de Seguridad
Patricia Bullrich
Gobierno

Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad: elogios a Patricia Bullrich y compromiso con la "doctrina"

Luego de ser anunciada, la próxima titular de la cartera le dedicó un posteo en sus redes sociales a la senadora electa por La Libertad Avanza. “Muchas gracias por la confianza”, le dijo.

Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad. 

Minutos después de ser confirmada como nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva —hasta ahora secretaria de Seguridad— publicó un extenso mensaje. En sus palabras le agradeció a Patricia Bullrich y prometió continuidad en las políticas del área.

Leé también Patricia Bullrich recupera al libertario Paoltroni y consolida el bloque oficialista en el Senado
patricia bullrich recupera al libertario paoltroni y consolida el bloque oficialista en el senado

“Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y tu compromiso con la ley y el orden”, escribió Monteoliva en redes sociales.

La futura ministra destacó haber integrado “de primera línea” el equipo de Bullrich y afirmó que su conducción marcó “un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’”.

Vamos a seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país”, completó.

Embed

Monteoliva también agradeció al Presidente por la designación y aseguró que tendrá la responsabilidad de ser “la garante de la doctrina Bullrich: consolidar el orden recuperado y garantizar condiciones para que la Argentina crezca en paz y libertad”.

Bullrich celebró la designación

Por su parte, Patricia Bullrich felicitó públicamente a Monteoliva: “Será la nueva ministra de Seguridad Nacional. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y tu entrega”, escribió la futura senadora, quien destacó el rol de su colaboradora como secretaria de Seguridad Nacional.

Bullrich remarcó que Monteoliva trabajó “con una capacidad y una solidez que marcaron la diferencia” y aseguró que encarará el nuevo desafío con “resultados, coraje y honestidad”.

Embed

Un nombramiento clave para el oficialismo

Bullrich tenía especial interés en dejar el Ministerio en manos de alguien de su total confianza. Su cargo era disputado por sectores cercanos al expresidente Mauricio Macri, por lo que la continuidad interna era una prioridad para ella y para el oficialismo.

La futura senadora también agradeció al Presidente por sostener lo que definió como “la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y la certeza de que el que las hace, las paga”.

Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden”, concluyó Bullrich.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich
Notas relacionadas
Milei da las puntadas finales al nuevo gabinete y ya tendría definidos los reemplazos de Bullrich y Petri
El Gobierno anunció quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri desde el 10 de diciembre
Guillermo Francos habló tras su renuncia: "Me fui con la frente en alto y sin rencores"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar