Guillermo Francos habló tras su renuncia: "Me fui con la frente en alto y sin rencores"
El ex funcionario analizó cómo fueron las horas previas a su salida del Gobierno y habló del vínculo que tiene con el presidente Javier Milei.
El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió este sábado a su salida del Gobierno de Javier Milei y aseguró que dejó el cargo “agradecido” y “sin rencores”. Aunque reconoció que volvería a ocupar el puesto, admitió el desgaste del último tramo y repasó cómo fueron sus últimas horas en el Ejecutivo.
En diálogo con Radio Mitre, Francos contó que su renuncia se dio en buenos términos y remarcó que no se fue por falta de voluntad. “Sigo convencido de que el rumbo del Gobierno es el correcto para la Argentina”, afirmó.
Francos destacó que uno de los aspectos más valiosos de su gestión fue el vínculo con la sociedad: “Las últimas imágenes de otros gobiernos eran funcionarios que no podían subirse a un avión por los escraches. Hoy me voy con el respeto de la gente”, señaló.
Reconoció que la gestión tuvo momentos difíciles, especialmente en la etapa electoral. Recordó que la aprobación de la Ley Bases fue un “logro enorme” pese a la resistencia de la oposición, que —según dijo— buscó perjudicar al Gobierno en la campaña.
También repasó el impacto electoral de haber ganado la provincia de Buenos Aires por un punto: “El presidente Milei se puso la campaña al hombro y convenció a la gente de que este era el camino”.
La relación con Milei y el desgaste interno
El exjefe de Gabinete insistió en que su salida fue cordial y que mantiene una relación personal de respeto con el Presidente. “No quería ser un estorbo para la recomposición del gabinete. Le puse mi renuncia a disposición y él me agradeció el gesto”, contó.
Sobre rumores de tensiones internas, Francos admitió que el desgaste “es habitual en la vida pública” y que entendió la necesidad de abrir paso a cambios para fortalecer la coordinación del equipo.
Las reformas pendientes y el desafío económico
Francos señaló que los principales desafíos del Gobierno serán avanzar con la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional.
El exfuncionario defendió la política de equilibrio fiscal y aseguró que “el desastre de 100 años no se corrige en dos”, aunque se mostró optimista: “Argentina va a entrar en un proceso de crecimiento impresionante”. También calificó el vínculo con Estados Unidos como “histórico” y clave para atraer inversiones y abrir nuevos mercados.
Relación con gobernadores y oposición
El exjefe de Gabinete reconoció que el vínculo con los gobernadores fue complejo por la falta de recursos, pero aseguró que siempre mantuvo el diálogo. Sobre la decisión de excluir a algunos mandatarios de la última reunión, explicó: “No tenía sentido convocar a quienes solo venían a romper o a quejarse”.
Además, sostuvo que la boleta única de papel fue determinante en el triunfo en la provincia de Buenos Aires y que el temor a “volver al pasado” influyó en el electorado.
Al finalizar, Francos insistió en que se va “sin rencores” y con la convicción de que el país va en el rumbo correcto. “Voy a seguir apoyando y ayudando en lo que pueda. Cambiar la Argentina lleva tiempo, pero este es el camino”, concluyó.