Guillermo Francos habló tras su renuncia: "Me fui con la frente en alto y sin rencores"

También repasó el impacto electoral de haber ganado la provincia de Buenos Aires por un punto: “El presidente Milei se puso la campaña al hombro y convenció a la gente de que este era el camino”.

Manuel Adorni y Guillermo Francos, se reunieron en Casa Rosada para acordar la transición tras la renuncia del primero como jefe de Gabinete de Javier Milei. Foto Presidencia. Guillermo Francos y su sucesor, Manuel Adorni.

La relación con Milei y el desgaste interno

El exjefe de Gabinete insistió en que su salida fue cordial y que mantiene una relación personal de respeto con el Presidente. “No quería ser un estorbo para la recomposición del gabinete. Le puse mi renuncia a disposición y él me agradeció el gesto”, contó.

Sobre rumores de tensiones internas, Francos admitió que el desgaste “es habitual en la vida pública” y que entendió la necesidad de abrir paso a cambios para fortalecer la coordinación del equipo.

Las reformas pendientes y el desafío económico

Francos señaló que los principales desafíos del Gobierno serán avanzar con la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional.

El exfuncionario defendió la política de equilibrio fiscal y aseguró que “el desastre de 100 años no se corrige en dos”, aunque se mostró optimista: “Argentina va a entrar en un proceso de crecimiento impresionante”. También calificó el vínculo con Estados Unidos como “histórico” y clave para atraer inversiones y abrir nuevos mercados.

francos-milei-ley-bases.webp Francos, sin rencores con Javier Milei.

Relación con gobernadores y oposición

El exjefe de Gabinete reconoció que el vínculo con los gobernadores fue complejo por la falta de recursos, pero aseguró que siempre mantuvo el diálogo. Sobre la decisión de excluir a algunos mandatarios de la última reunión, explicó: “No tenía sentido convocar a quienes solo venían a romper o a quejarse”.

Además, sostuvo que la boleta única de papel fue determinante en el triunfo en la provincia de Buenos Aires y que el temor a “volver al pasado” influyó en el electorado.

Al finalizar, Francos insistió en que se va “sin rencores” y con la convicción de que el país va en el rumbo correcto. “Voy a seguir apoyando y ayudando en lo que pueda. Cambiar la Argentina lleva tiempo, pero este es el camino”, concluyó.