Escándalo en la familia Legrand: Ámbar publicó fotos íntimas e inéditas y la destrozaron

Ámbar de Benedictis, la heredera más joven del clan, que sorprendió al publicar fotos íntimas y poco frecuentes de una salida familiar al Teatro Colón… y terminó duramente criticada por su propia escritura.
La joven de 22 años subió a Instagram una serie de imágenes que mostraban a figuras que rara vez se exponen públicamente: su tío Nacho Viale junto a su novia, Lucía Pedraza; su mamá, Juana Viale; y su abuela, Marcela Tinayre, riéndose a carcajadas como pocas veces se las ve. Todo parecía ser una publicación tierna y emotiva… hasta que llegó el texto.
En la descripción, Ámbar escribió una suerte de diario personal, sin signos de puntuación ni pausas, que despertó una ola de críticas inesperadas: “buenas noches papeles reímos reímos sonaba eso. caramelo saludo risa aplausos, aplausos, aplausos. de pie. Otra vez. otro caramelo. de nuevo risas y suena. Esa la se tocar en el piano me dijo. Algo de emoción. y así se fueron las 3”.
Las redes no perdonaron. Los comentarios, lejos de ser cálidos, fueron implacables: “Cuando crezca va a aprender a escribir”, “La mayúscula, comas. Por dios”,“¿Qué quiso decir????”, “Fue escolarizada en algún momento?”, “No se entiende nada”.
Los seguidores reclamaron que, más allá de su poesía personal, el texto se volvía inviable de leer. Pero Ámbar no respondió y dejó que el posteo hablara solo. Formada primero en el Liceo Francés, se mudó a París para estudiar Artes Visuales en La Sorbona, aunque regresó a Buenos Aires para comenzar Comunicación Social en la Universidad de San Andrés. Hoy trabaja en StoryLab, la productora de su tío Nacho, y en 2023 debutó como modelo para una marca de lencería, mostrando una faceta más fashionista.
Esta vez, sin embargo, su posteo no generó admiración… sino una lección de que, aun viniendo del linaje más icónico de la televisión argentina, las redes sociales no perdonan ni un punto.