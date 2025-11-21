Quién es Axel Araneda, el joven que manejaba alcoholizado una Amarok y mató a una familia en Río Negro
Axel Araneda, que estaba en libertad condicional desde 2022 por una causa federal de drogas, embistió con su camioneta a un auto detenido en la banquina y causó la muerte de una médica rionegrina, su hija y sus nietas.
Axel Araneda, un joven de treinta años que este viernes permanecía internado en un hospital público de Río Negropor distintas lesiones, había salido la noche anterior a un boliche y, en los primeros minutos del feriado, manejó su camioneta en estado de ebriedad. En ese trayecto impactó contra un automóvil detenido sobre la Ruta 22 y provocó la muerte de una familia.
En el marco de la causa que investiga el fallecimiento de una médica rionegrina, su hija y sus nietas, la policía confirmó que el responsable del choque es un hombre con antecedentes. Se trata de Araneda quien además está condenado por la justicia federal de General Roca en 2019, junto a integrantes de su familia, por tráfico de drogas, y desde 2022 estaba en libertad condicional.
Según el parte policial, el siniestro ocurrió cuando el vehículo de las víctimas estaba detenido en la banquina, cerca de Allen, para acomodar objetos en el baúl. En ese momento, una camioneta que circulaba a gran velocidad los embistió desde atrás. Al volante de la Volkswagen Amarok viajaba Araneda, quien al ser sometido al test de alcoholemia registró 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre.
Embed
Medios de Río Negro y Neuquén retomaron los antecedentes del acusado y recordaron que la condena por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” había recaído sobre él y parte de su familia, señalados como responsables de manejar la actividad narco en Allen. A pesar de esa sentencia, el Tribunal Oral Federal de General Roca le concedió la libertad condicional en 2022, beneficio que recibió incluso después de que la Corte Suprema confirmara el fallo.
La despedida en redes a una de las víctimaas
La comunidad de Catriel despidió con profundo dolor a Liliana Cocuzza, una de las cuatro víctimas y médica generalista muy querida en la localidad por ser una figura destacada dentro del sistema de Salud Pública. El municipio publicó un comunicado en Instagram en el que declaró tres días de duelo y la describió como “una referente invaluable de la Salud Pública rionegrina”.
En el mensaje oficial se resaltó su compromiso profesional y humano: "Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana".
Las muestras de afecto también se multiplicaron en redes sociales. En Facebook, pacientes y colegas compartieron recuerdos y agradecimientos. Una de las despedidas más sentidas fue la de Daniela Salzotto, compañera de trabajo, quien escribió: "Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar. Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor".
Otro accidente vial que terminó en tragedia
En paralelo, otra tragedia vial sacudió la provincia. Una mujer murió en la Ruta 151 el viernes de la semana pasada y un hombre quedó gravemente herido tras un choque ocurrido a la altura del kilómetro 29,3. Ambos viajaban en una moto cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control cerca de una estación de servicio de Barda del Medio y terminaron impactando contra la rotonda.
La ambulancia trasladó a las dos personas al hospital de Cinco Saltos, pero al llegar se confirmó la muerte de la acompañante.
La jefa de Tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, indicó que los involucrados son un vecino de 37 años y una mujer de 43, quienes se dirigían desde Cinco Saltos hacia El Chañar. El motociclista sufrió una fractura expuesta y tuvo que ser derivado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue intervenido.
Las autoridades aseguraron que en este siniestro no participaron otros vehículos. Sin embargo, se abrió una investigación para precisar qué originó la pérdida de control. Peritos del Gabinete de Criminalística trabajaron en la zona para reconstruir la dinámica del hecho.