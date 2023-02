"Jauría chilena": el violento robo de un grupo de adolescentes a turistas argentinos en un shopping de Chile

Según puede verse en los videos que se viralizaron, los jóvenes atacaron primero a un hombre, que se defendió a patadas y piñas, y luego a una mujer.

Mientras el hombre se defiende a los golpes contra dos o tres jóvenes que tratan de rodearlo, la mujer pide ayuda a los gritos. Sin embargo, nadie logra intervenir, incluso había un policía a pocos metros.

Después de un breve forcejeo, los jóvenes se alejan corriendo del lugar. Se desconoce si finalmente les robaron sus pertenencias.

Video: el violento robo a turistas argentinos en Viña del Mar

“¡Basta, por favor. Pará, pará!”, rogaba la mujer en el momento de sufrir el asalto. “¡Hijo de puta!”, volvió a gritar la mujer al momento que el grupo de seis delincuentes les quitaban tanto a ella como a su compañero todo lo que tenían. Finalmente, los jóvenes escaparon corriendo ante la mirada de todos.

En otro de los videos se ve a la turista argentina que sigue insultando a los ladrones mientras su pareja intenta calmarla.

"No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten”, fue el reproche de la mujer a un policía que estaba a pocos metros.

Hasta el momento, no hay precisiones sobre qué fue lo que le robaron a la pareja. Diversos medios de Chile mencionaron que se trataba de una cadena de oro y un celular.

Distintos comerciantes de la zona indicaron que el mismo grupo de jóvenes le robaron a otra persona en Plaza O´Higgins la semana pasada. El ataque contra la pareja de argentinos se dio en la calle 14 Norte, que se encuentra a un costado de este centro comercial.

Durante la misma jornada y en el mismo perímetro donde ocurrió el intento de robo mencionado, también se registró un ataque a a una tienda a la que un grupo de jóvenes le arrojó objetos contundentes, provocando la rotura de dos mamparas.