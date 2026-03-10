"Intenso": la fuerte advertencia que lanzó el Pentágono contra Irán en el décimo día de la guerra

La advertencia llega en un momento de fuerte escalada. Irán mantiene lanzamientos de misiles y drones contra países aliados de Estados Unidos en el Golfo, mientras que Washington y Tel Aviv continúan bombardeando instalaciones militares y estratégicas dentro del territorio iraní.

Además, la tensión regional se trasladó a otros países de Medio Oriente, con ataques y explosiones reportadas en varios puntos y con el riesgo creciente de que el conflicto afecte rutas clave del comercio energético, como el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, la advertencia del Pentágono busca enviar un mensaje directo a Teherán: si continúan los ataques contra intereses estadounidenses, la respuesta militar será aún mayor. Incluso, sigue pendiente la amenaza sobre el nuevo líder iraní, Mojtaba Khomenei.

Mientras tanto, el enfrentamiento sigue escalando y la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de una guerra que ya tiene repercusiones militares, humanitarias y económicas en toda la región.

El pentágono: "el día más intenso"

Pete Hegseth, el secretario de Defensa norteamericano, habló de un día "intenso" en relación a las posibles acciones militares sobre Irán. Se apoyan en tres pilares fundamentales y no negociables para la Casa Blanca.

Irán jamás podrá tener armamento nuclear

Debe perder su capacidad de amenazar al mundo entero con el terrorismo

No aprueba que el hijo de Ali Khamenei, el líder religioso muerto en los primeros ataques, sea el heredero como hombre fuerte del régimen.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continuó escalando mientras entraba en su segunda semana de combates, con intensos bombardeos, advertencias cruzadas y crecientes repercusiones económicas y políticas en todo el mundo.

Desde entonces, la guerra se expandió a múltiples frentes. Irán respondió con ataques con misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses y objetivos en países del Golfo, mientras que Estados Unidos e Israel continuaron bombardeando posiciones iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que la ofensiva militar está avanzando con rapidez y afirmó que el conflicto podría terminar “muy pronto”. Según el mandatario, las fuerzas estadounidenses y sus aliados lograron destruir miles de objetivos militares iraníes en los primeros días de operaciones. Para muchos observadores, Trump cambió de hablar de 4 o 5 semanas a un "rápido final" para dar señales que hagan bajar la espiralización del crudo.

Sin embargo, pese al optimismo expresado por Washington, la guerra sigue activa y el intercambio de ataques continúa. Las fuerzas iraníes mantienen parte de su arsenal de misiles y drones, lo que les permite seguir golpeando posiciones enemigas y sostener una estrategia de desgaste frente a la superioridad militar de Estados Unidos e Israel.

La situación también generó una fuerte preocupación por el impacto económico global. Uno de los focos de tensión se encuentra en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo. Tras los ataques y las amenazas iraníes contra el tráfico marítimo, el tránsito de buques petroleros cayó drásticamente y el flujo de energía quedó bajo riesgo.

Este escenario provocó una fuerte volatilidad en los mercados. El precio del petróleo llegó a subir con fuerza ante el temor de interrupciones en el suministro global, aunque posteriormente retrocedió después de que Trump sugiriera que la guerra podría terminar en el corto plazo.

Mientras tanto, la situación política dentro de Irán también cambió tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, durante los primeros ataques.

Un nuevo líder "inaceptable"

Mojtaba Khamenei, fue designado como nuevo líder supremo, lo que abrió una nueva etapa de incertidumbre en el país. Trump dijo que esa suerte de "herencia" del poder del país, es inaceptable. Además Mojtaba tiene un perfil mucho más duro en la acción que su padre, definido como de mayor peso "teórico".

En el terreno militar, Israel, aliado de EE.UU., afirmó que continuará su ofensiva hasta destruir las capacidades estratégicas de Irán, mientras que Teherán sostiene que resistirá y prolongará el conflicto el tiempo que sea necesario. La Guardia Revolucionaria replicó a Trump que serán ellos quienes decidan cuándo finalizar las hostilidades.

Analistas consideran que el resultado de la guerra podría depender de cuál de los bandos logra sostener el esfuerzo militar y político durante más tiempo. Irán apuesta a resistir mediante ataques constantes y presión energética global, mientras que Estados Unidos intenta debilitar rápidamente la infraestructura militar iraní.

Por ahora, pese a las declaraciones sobre un posible final cercano, la guerra continúa abierta y la comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de un enfrentamiento que amenaza con alterar el equilibrio estratégico y energético del mundo.

El presidente norteamericano parece centrarse en quién debe quedar al fente del poder en Irán. Algo como lo sucedido en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro. Trump dice que el nuevo líder iraní no puede “vivir en paz” y afirma que son posibles conversaciones con el régimen. Por eso insiste en que debe ser removido como continuador del poder que tuvo su padre.

Para ello, el jefe del Pentágono lanzó esta dura advertencia. Para Trump, la guerra puede estar cerca del final. Pero antes, llegará uno de los peores días para el régimen de los ayatolás que gobiernan, aún hoy, Irán.