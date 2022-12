La fascinante historia del congresista que engañó a todo un país, pero cayó por una investigación del New York Times

Embed

Un perfil falso al descubierto

El New York Times publicó un extenso artículo bajo este título: "¿Quién es el representante electo George Santos? Su currículum puede ser en gran parte ficción". Enseguida cuestiona que se presente la “encarnación del sueño americano” cuando parece haber tergiversado varios de los aspectos más destacados de su carrera.

En su biografía de campaña amplificó su viaje de libro de cuentos, dice el Times. Es hijo de inmigrante brasileños. su madre se radicó en Nueva York. Además, es el primer republicano gay en ganar un escaño en la cámara de Representantes. También dijo que se graduó en la Universidad pública de Nueva York y como profesional fue un financista e inversionista experimentado en Wall Street.

george santos y el NYTimes.jpg El New York Times desenmascaró las mentiras de un representante electo por el partido republicano en su CV. (Foto: NYTimes)

Pero el New York Times revisó una serie de documentos públicos y documentos judiciales de Estados Unidos y Brasil, para cuestionar lo que dijo durante la campaña.

Varias firmas de primer nivel en el mundo financiero, como Citigroup y Goldman Sachs, le aseguraron al diario que jamás escucharon hablar de Santos en Wall Street.

Más atrás en el tiempo Santos dijo que se graduó en el Baruch College en 2010. Pero ese establecimiento declaró que no consta haber tenido a ningún George Santos como estudiante.

Santos mencionó grandes sumas de dinero donadas a diferentes entidades a lo largo de su vida. De nuevo, el Times no encontró ningún registro de sus propiedades, sus firmas o sus donaciones.

george santos y falso CV en USA.jpg El representante electo, George Santos, que falseó su CV (Foto: Cuenta de Twitter de Santos)

"Algo judío"

Ese fue uno de los temas más controvertidos de su Currículum. Daba a entender que tenía también ascendencia judía en sus orígenes. Sin embargo, se pudo comprobar que eso no era así. A la investigación del NYTimes se sumó KFile de CNN. Santos dijo que sus abuelos “sobrevivieron al Holocausto” como refugiados judíos ucranianos de Bélgica. Cambiaron sus nombres y pudieron escapar a Brasil, en donde nació su madre.

Pero ese "origen" también fue rebatido. Árboles genealógicos especializados en la reconstrucción de la "diáspora judía" tampoco encontraron correspondencia con los dichos de Santos. Entonces, el representante electo tuvo que admitir: “Nunca dije ser judío”, le dijo Santos al The New York Post. "Yo soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era ‘algo judío’”.

george santos y falso CV.jpg George Santos engaño a muchas personas que creyeron en su historia del "sueño americano" (Foto: Cuenta de Instagram de Glenn Greenwald)

Reconocimiento obligado

Ante tantas evidencias, el político republicano tuvo que reconocer: “No me gradué de ninguna institución de educación superior. Estoy avergonzado y lo siento por haber embellecido mi currículum”, le dijo al diario, y agregó que lo reconoce y que “hacemos cosas estúpidas en la vida”.

En otra entrevista por televisión declaró arrepentido: “Quiero decir que si decepcioné a alguien al embellecer el currículum, lo siento”.

Más poder para los demócratas

George Santos, cuya elección al Congreso en Long Island el mes pasado ayudó a los republicanos a obtener una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora corre el riesgo de que una comisión de honor revise sus antecedentes y no pueda asumir. Entonces, será reemplazado por un demócrata, lo que le dará un mejor manejo del Congreso a la Casa Blanca.

Para que no queden dudas sobre la investigación periodística, el Times aclaro que Santos no respondió a las repetidas solicitudes para que proporcionara documentos o un currículum. También se negó a ser entrevistado, y ni su abogado ni Big Dog Strategies, un grupo de consultoría política de orientación republicana que maneja la gestión de crisis, quisieron responder a una lista detallada de preguntas.