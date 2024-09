La increíble historia de una nena sonámbula que dormía en su casa y apareció en un bosque

Embed

La niña, como siempre, se fue a dormir a las 10 de la noche. Pero a la mañana siguiente, cuando su madre fue a despertarla no la encontró en la cama. Tampoco estaba ya en el baño porque se hubiese levantado más temprano que de costumbre. Preocupados la buscaron por el resto de la casa o por el parque. Pero no había rastros de ella. Dieron aviso a la policía y comenzó una búsqueda durante un día entero. No sabían que su hija tenía accesos de sonambulismo.

sonambula nena 2.jpg La pequeña Peyton en el parque de su casa. Detrás, el bosque en el que se internó de noche, caminando como sonámbula. (Foto: Captura de TV)

La niña sonámbula, perdida en el bosque

La policía comenzó a recorrer la zona, pero un bosque profundo comenzaba sobre el límite del terreno de la familia. Por lo tanto necesitaron apelar al ingenio. Afortunadamente encontraron a la persona indicada para el trabajo preciso que hacía falta.

Los padres recordaron que la niña tuvo una vez un episodio de sonambulismo, pero absolutamente menor, apenas levantada en su cuarto. Jamás imaginaron que podría irse de la casa sin estar consciente de lo que hacía. Pero, descartada cualquier hipótesis de violencia o de un rapto, la policía se volcó por esa alternativa. Y para eso fue necesaria la tecnología.

cámara térmica.jpg Un drone con una cámara térmica permitió hallar a la niña sonámbula dormida en el bosque. (Foto: Captura de TV)

Un elemento que puede ser tan útil como mortal para hallar a la niña

Desde otro pueblo vino un experto en el uso de drones. Era la herramienta mas adecuada para hacer rápidos "barridos" sobe el bosque. Se complementaba con los hombres caminando. Además, el drone tenía un equipo especial: una cámara térmica, para detectar cuerpos en medio de la espesura del bosque.

Y eso fue lo que por suerte ocurrió. El grupo avanzó por tierra a un lugar que el experto marcó con su drone. La cámara térmica registró un elemento "cálido", compatible con un animal mediano, pero que también podía ser la niña.

Efectivamente, cuando estaba a pocos metros, la vieron. Peyton Saintignan -ese es su nombre- estaba dormida, en posición fetal sobre el suelo en el bosque. Solo hizo falta que le dieran unos gritos mientras se aproximaban. La pequeña Peyton reaccionó enseguida. Tenía puesto el pijama con el que se había acostado en su cama y a simple vista, estaba en buen estado de salud. Solo las picaduras de unos mosquitos, reveló el rápido chequeo en el lugar.

nena sonámbula.jpg La pequeña Peyton, de 10 años, rescatada sana y salva en el bosque hasta donde llegó caminando como sonámbula. (Foto: Captura de TV)

Final feliz para la niña sonámbula y su familia

Peyton se despertó como si nada, por supuesto, sin saber como había llegado a ese lugar en el bosque. La llevaron hasta un hospital para que le hicieran un examen completo. Los resultados confirmaron el primer análisis. La niña estaba en perfecto estado de salud, pese a haber dormido una noche a la intemperie en un bosque a dos kilómetros de su hogar.

Ahora deberá tratar su caso de sonambulismo, pero nada más.