Masivas protestas en Italia terminaron con enfrentamientos entre manifestantes con la policía

Sin embargo, la situación cambió durante la tarde, cuando una columna de manifestantes procedente del barrio de Trastevere intentó atravesar un cordón policial para dirigirse hacia el Parlamento italiano, por lo que los agentes respondieron con escudos y realizaron varias cargas para impedir el avance de la multitud en un paso sobre el río Tíber.

La tensión se trasladó posteriormente a la ribera del río y al barrio de Testaccio, donde algunos manifestantes comenzaron a arrojar botellas, petardos y otros objetos contra los efectivos.

Ante estos episodios, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua a presión para dispersar a los grupos que participaban de los enfrentamientos. De acuerdo con un primer balance provisional difundido por medios locales, ocho personas fueron retenidas para su identificación.

Periodistas de la agencia AFP que cubrían la movilización también observaron a jóvenes que volcaron contenedores de basura, arrojaron botellas e incendiaron uno de los recipientes hacia el final de la marcha.

La Policía bloqueó los accesos al Parlamento y a la sede del gobierno italiano

En medio de los incidentes, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad en los alrededores de los principales edificios institucionales de Roma. Los efectivos bloquearon los accesos a Piazza Colonna, donde se encuentra el Palacio Chigi, sede del gobierno de Giorgia Meloni, y a Piazza di Montecitorio, donde funciona la Cámara de los Diputados.

El objetivo del despliegue fue impedir que las columnas de manifestantes llegaran hasta esas sedes. La marcha recorrió distintos puntos emblemáticos de la capital italiana, entre ellos la estación central, el Coliseo y el Ministerio de Economía. Una de las particularidades de la movilización fue que estuvo encabezada por dos tractores y un taxi, como representación de algunos de los sectores que participaron de la protesta.

Entre las consignas más repetidas por los manifestantes se destacó una que sintetizó parte del reclamo contra las prioridades presupuestarias del Ejecutivo: “Necesitamos más viviendas, no más bombas”. La frase reflejó el rechazo de los participantes al incremento del gasto militar, en un contexto de dificultades económicas y reclamos por mayores inversiones sociales.

Las movilizaciones contra el costo de vida y las políticas de Giorgia Meloni reunieron a estudiantes y empleados públicos.

También hubo enfrentamientos en Turín y protestas en otras ciudades

Las manifestaciones no se limitaron a Roma. La convocatoria del sindicato USB tuvo repercusión en decenas de ciudades italianas. En Turín, la Policía intervino para impedir que los manifestantes se acercaran a la sede de la prefectura.

Durante el operativo, los agentes utilizaron bastones y desplegaron un cañón de agua para contener el avance de algunos grupos.

También se registraron movilizaciones en:

Milán: estudiantes y trabajadores participaron de las protestas contra el costo de vida.

Bolonia: organizaciones sociales se sumaron a la jornada de huelga.

Génova: hubo concentraciones en el marco de la convocatoria nacional.

Nápoles: manifestantes ocuparon sectores de las vías ferroviarias durante las protestas.

Turín: se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La participación de distintos sectores económicos y sociales convirtió a la jornada en una movilización de alcance nacional contra las políticas del Ejecutivo italiano.

Por qué protestan contra el gobierno de Giorgia Meloni

Las manifestaciones estuvieron impulsadas por una combinación de reclamos económicos, laborales y sociales. Los participantes cuestionaron principalmente el aumento del costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y las decisiones presupuestarias del gobierno italiano.

Una huelga general fue contra el aumento del costo de vida y las políticas del gobierno de Giorgia Meloni.

Entre las principales demandas se encuentran:

Costo de vida: medidas para afrontar el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.

Acceso a la vivienda: políticas que permitan reducir las dificultades para alquilar, especialmente entre los jóvenes.

Educación pública: mayores recursos para los establecimientos educativos y mejores condiciones para los estudiantes.

Combustibles: reclamos de camioneros, taxistas y agricultores por el encarecimiento de los carburantes.

Gasto militar: críticas al incremento de los recursos destinados a defensa frente a las necesidades sociales.

La protesta reunió a estudiantes universitarios, trabajadores del sector público, organizaciones sociales, transportistas y representantes del sector agrícola.

El reclamo de los estudiantes italianos por los alquileres y el costo de vida

Uno de los sectores con mayor presencia durante la jornada fue el estudiantil, que denunció las dificultades económicas para continuar sus estudios y acceder a una vivienda.

En Roma, Beatrice Chilelli, una universitaria de 21 años, explicó a la agencia AFP que muchos jóvenes llegaron a una situación límite por los gastos educativos y habitacionales.

Según relató, una habitación individual en una residencia estudiantil de la capital italiana puede llegar a costar 1.200 euros mensuales, una cifra que representa una barrera económica para numerosos estudiantes. El problema de la vivienda se convirtió así en uno de los principales ejes de la movilización, junto con los reclamos por mayores inversiones educativas.

Las protestas de este viernes dejaron al descubierto el descontento de distintos sectores de la sociedad italiana con el costo de vida y las prioridades económicas del gobierno de Giorgia Meloni.

Mientras las organizaciones sindicales destacan la magnitud de la convocatoria, las autoridades evalúan las consecuencias de los enfrentamientos registrados en Roma y Turín, en una jornada que combinó movilizaciones masivas, reclamos sociales y un importante despliegue policial.