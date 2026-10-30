El enojo de Mauro Icardi con Nora Colosimo y Martín Migueles por sus hijas: la medida legal que prepara

De esta manera, Icardi buscaría impedir que personas del entorno de su exesposa continúen haciendo referencia a sus hijas públicamente, en medio de una disputa familiar que sigue sumando nuevos capítulos y que ahora podría trasladarse nuevamente al terreno judicial.

Qué dijo Mauro Icardi de Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras conocerse nuevas declaraciones sobre su presente sentimental con la China Suárez y su futuro después del divorcio de Wanda Nara. El futbolista se mostró optimista respecto de la nueva etapa de su vida y dejó una frase que podría interpretarse como una indirecta hacia su exesposa.

Durante la emisión de La mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez compartió las palabras del delantero, quien hizo referencia a su relación con la actriz y a cómo imagina los próximos años de su vida.

"Dice Icardi: tras el divorcio con Wanda nara, veo un futuro sereno. Con Eugenia vivo con amor y complicidad pero ciertas cosas me las guardo para mí", leyó el periodista al dar a conocer las declaraciones del futbolista.

De esta manera, Icardi dejó en claro que apuesta por un futuro junto a la China Suárez, con quien mantiene una relación que continúa generando repercusiones. Sin embargo, su decisión de reservarse ciertos aspectos de su intimidad llamó la atención en medio de los constantes enfrentamientos públicos con Wanda.

Mientras la disputa con su exesposa sigue sumando capítulos, el delantero busca mostrarse enfocado en su presente sentimental y en una nueva etapa personal, aunque sus declaraciones no tardaron en despertar nuevas interpretaciones.