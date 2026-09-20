Meloni anunció nuevas medidas en las escuelas de Italia: límite de alumnos extranjeros y prohibición del velo

Qué dijo Meloni sobre los alumnos extranjeros

Durante su intervención, la primera ministra defendió la necesidad de establecer límites para favorecer la integración dentro de las escuelas.

Meloni sostuvo que no debería ocurrir que los alumnos italianos terminen siendo minoría dentro de un aula y cuestionó que esa situación pueda ser considerada integración.

También afirmó que la presencia de estudiantes que no hablan italiano puede dificultar el proceso educativo cuando alcanza niveles elevados.

El Gobierno italiano ya había planteado avanzar sobre este tema. El ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, había anunciado días atrás que buscaba convertir en ley el límite del 30% de alumnos extranjeros por clase, una regla que actualmente figura en una circular pero que, según el propio ministro, no tuvo aplicación efectiva.

El debate por el velo en las escuelas

Otro de los puntos anunciados por Meloni está relacionado con el uso de prendas islámicas en las instituciones educativas.

La primera ministra sostuvo que en las escuelas italianas los alumnos deben asistir con el rostro descubierto y afirmó que ninguna tradición puede justificar que una mujer sea obligada a ocultarse.

La cuestión del velo integral ya había sido objeto de iniciativas dentro del oficialismo. En agosto, Valditara había planteado intervenir sobre el tema mediante una enmienda vinculada a un proyecto de seguridad.

En los últimos meses también se habían presentado iniciativas parlamentarias relacionadas con el uso del velo integral y su regulación en espacios públicos.

Cuántos alumnos extranjeros hay en Italia

El debate se produce en un sistema educativo en el que los estudiantes que no tienen ciudadanía italiana representan una parte significativa de la matrícula.

Según datos del último informe de la Fondazione ISMU, citados por ANSA, hay alrededor de 930.000 alumnos no italianos, equivalentes al 11,6% del total desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria.

La distribución, sin embargo, no es uniforme. Lombardia concentra más de una cuarta parte de esos estudiantes, mientras que también se registran cifras importantes en Emilia-Romaña, Véneto, Lazio y Piamonte. Milán, Roma y Turín aparecen entre las ciudades con mayor cantidad de alumnos no italianos.

Qué dice la normativa actual sobre el límite

Italia ya cuenta con un antecedente respecto del porcentaje de alumnos extranjeros por aula. Una circular estableció un límite del 30%, pero su implementación fue irregular.

El presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela, Antonello Giannelli, señaló que el límite puede ser difícil de aplicar en términos prácticos. Explicó que las escuelas deben aceptar a los alumnos de su zona y planteó qué ocurriría en aquellos barrios donde la población extranjera sea mayoritaria.

El Gobierno busca ahora llevar la cuestión al terreno legislativo para establecer una regla con carácter obligatorio.

Por el momento, el porcentaje exacto del nuevo límite anunciado por Meloni no fue informado.

El paquete deberá avanzar ahora en el Consejo de Ministros y posteriormente seguir el procedimiento correspondiente para convertirse en norma.