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Rafael Grossi se ubicó segundo en una nueva votación para conducir la ONU

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica recibió nueve votos favorables, cuatro rechazos y dos abstenciones en la séptima consulta del Consejo de Seguridad. La costarricense Rebeca Grynspan encabezó nuevamente el sondeo, con 11 respaldos.

Rafael Grossi se ubicó segundo en una nueva votación para conducir la ONU. (Foto: IAEA﻿).

Rafael Grossi se ubicó segundo en una nueva votación para conducir la ONU. (Foto: IAEA﻿).

El argentino Rafael Grossi se ubicó en el segundo puesto de la séptima consulta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para definir al próximo secretario general del organismo. El diplomático obtuvo nueve votos a favor, cuatro en contra y dos sin opinión, en una instancia que volvió a posicionar a la costarricense Rebeca Grynspan al frente de las preferencias, con 11 apoyos y cuatro rechazos.

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Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), participa de la competencia para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato al frente de la ONU concluirá a fines de 2026.

Grossi participa de la competencia para suceder a António Guterres, cuyo mandato al frente de la ONU concluirá a fines de 2026. (Foto: IAEA).

Grossi participa de la competencia para suceder a António Guterres, cuyo mandato al frente de la ONU concluirá a fines de 2026. (Foto: IAEA).

La consulta se realizó este viernes y permitió actualizar el nivel de respaldo que reúne cada aspirante entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. Aunque los resultados no determinan quién será elegido, funcionan como una referencia para medir las posibilidades de los postulantes en el proceso de selección.

Cómo quedó el resto de los candidatos

Detrás de Grynspan y Grossi se ubicó Carolyn Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante Naciones Unidas, que consiguió ocho votos favorables, seis negativos y uno sin opinión.

El cuarto lugar fue para Lana Nusseibeh, representante de Emiratos Árabes Unidos, quien obtuvo siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión. Su postulación se sumó recientemente a la competencia y generó objeciones de algunos países por el papel de Emiratos en la guerra civil de Sudán.

Más atrás quedaron los candidatos latinoamericanos María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki, ambas de Ecuador. La primera reunió dos votos a favor, diez en contra y tres sin opinión, mientras que Baki recibió un único respaldo y 14 rechazos.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ponerse al frente de las preferencias, con 11 apoyos y cuatro rechazos. (Foto: archivo).

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ponerse al frente de las preferencias, con 11 apoyos y cuatro rechazos. (Foto: archivo).

También participó el ugandés Olara Otunnu, quien consiguió cuatro votos positivos y 11 negativos.

El mecanismo de votación y el poder de veto

El séptimo sondeo se desarrolló bajo una modalidad diferente a la utilizada en consultas anteriores. En esta oportunidad, todos los integrantes del Consejo de Seguridad emitieron sus preferencias en papeletas del mismo color.

El cambio impidió distinguir cuáles fueron las posiciones de los cinco miembros permanentes del organismo, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. La diferencia es relevante porque esos países cuentan con poder de veto y pueden impedir que un candidato avance en el proceso de designación.

El mecanismo utilizado, conocido como straw poll, es una consulta informal y no vinculante. Su objetivo es identificar el respaldo y los rechazos que genera cada candidatura, pero no constituye una elección definitiva ni obliga a los integrantes del Consejo a mantener su posición en las siguientes etapas.

Cuándo será la próxima consulta

La designación del nuevo secretario general requiere primero una recomendación del Consejo de Seguridad y luego la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al finalizar la votación, la representante de Grecia ante la ONU, Aglaia Balta, quien terminó este viernes su período como presidenta del Consejo de Seguridad, no informó cuándo se realizará el próximo sondeo.

La definición quedará ahora en manos de Letonia, que asumirá la presidencia del organismo durante diciembre y tendrá a su cargo establecer los próximos pasos del calendario.

Mientras tanto, la competencia podría sumar nuevos nombres. Entre las figuras que circulan como posibles postulantes aparecen el expresidente de Hungría Viktor Orbán y el diplomático turco Feridun Sinirliolu, aunque sus eventuales candidaturas todavía no fueron confirmadas.

En pocas palabras

  • Rafael Grossi obtuvo nueve votos favorables en la séptima consulta del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Rebeca Grynspan, candidata costarricense, lideró la votación con 11 respaldos, seguida por Grossi.
  • Las consultas informales buscan medir el apoyo a los aspirantes a secretario general, sin ser vinculantes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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