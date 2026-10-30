Rafael Grossi se ubicó segundo en una nueva votación para conducir la ONU

El cuarto lugar fue para Lana Nusseibeh, representante de Emiratos Árabes Unidos, quien obtuvo siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión. Su postulación se sumó recientemente a la competencia y generó objeciones de algunos países por el papel de Emiratos en la guerra civil de Sudán.

Más atrás quedaron los candidatos latinoamericanos María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki, ambas de Ecuador. La primera reunió dos votos a favor, diez en contra y tres sin opinión, mientras que Baki recibió un único respaldo y 14 rechazos.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ponerse al frente de las preferencias, con 11 apoyos y cuatro rechazos. (Foto: archivo).

También participó el ugandés Olara Otunnu, quien consiguió cuatro votos positivos y 11 negativos.

El mecanismo de votación y el poder de veto

El séptimo sondeo se desarrolló bajo una modalidad diferente a la utilizada en consultas anteriores. En esta oportunidad, todos los integrantes del Consejo de Seguridad emitieron sus preferencias en papeletas del mismo color.

El cambio impidió distinguir cuáles fueron las posiciones de los cinco miembros permanentes del organismo, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. La diferencia es relevante porque esos países cuentan con poder de veto y pueden impedir que un candidato avance en el proceso de designación.

El mecanismo utilizado, conocido como straw poll, es una consulta informal y no vinculante. Su objetivo es identificar el respaldo y los rechazos que genera cada candidatura, pero no constituye una elección definitiva ni obliga a los integrantes del Consejo a mantener su posición en las siguientes etapas.

Cuándo será la próxima consulta

La designación del nuevo secretario general requiere primero una recomendación del Consejo de Seguridad y luego la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al finalizar la votación, la representante de Grecia ante la ONU, Aglaia Balta, quien terminó este viernes su período como presidenta del Consejo de Seguridad, no informó cuándo se realizará el próximo sondeo.

La definición quedará ahora en manos de Letonia, que asumirá la presidencia del organismo durante diciembre y tendrá a su cargo establecer los próximos pasos del calendario.

Mientras tanto, la competencia podría sumar nuevos nombres. Entre las figuras que circulan como posibles postulantes aparecen el expresidente de Hungría Viktor Orbán y el diplomático turco Feridun Sinirliolu, aunque sus eventuales candidaturas todavía no fueron confirmadas.