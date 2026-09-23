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Viajó a Europa, sufrió un robo y desapareció: la última comunicación del argentino que buscan en Italia

Nicolás Merlano tiene 42 años y viajó en mayo. Recorrió distintos países antes de llegar a Italia y su familia no volvió a tener noticias de él desde fines de junio.

Buscan a un argentino desaparecido en Italia: su familia perdió contacto hace 3 meses tras un robo
Buscan a un argentino desaparecido en Italia: su familia perdió contacto hace 3 meses tras un robo

Un argentino de 42 años, identificado como Nicolás Merlano, es buscado en Italia luego de que su familia perdiera contacto con él hace casi tres meses. El hombre había viajado a Europa como turista y, después de recorrer distintos países, llegó a Italia, donde habría sufrido un robo.

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Foto hecha con IA

La última comunicación con sus familiares ocurrió el 27 de junio a través de WhatsApp. En ese momento, Nicolás le contó a su hermana Daniela que le habían robado la mochila en la que llevaba dinero y otras pertenencias.

Ante la falta de nuevas noticias, la familia realizó una denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol para intentar localizarlo. Desde entonces, sus familiares buscan reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

El último mensaje de Nicolás a su familia

Según relató su hermana, Nicolás le contó durante la última comunicación que había sufrido un robo. "Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo", explicó Daniela.

El argentino había llegado a Europa en mayo y durante su viaje pasó por España, Francia y Bélgica, antes de trasladarse a Italia.

De acuerdo con lo informado por la familia, Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, fecha en la que vencía su estadía como turista. Sin embargo, nunca volvió a comunicarse con sus allegados.

La familia pidió ayuda para continuar la búsqueda

Después de perder el contacto con Nicolás, sus familiares recurrieron a Interpol y se activó una alerta internacional para intentar encontrarlo.

A la familia también le recomendaron ponerse en contacto con un abogado internacionalista que pueda colaborar con las gestiones necesarias para avanzar con la búsqueda. Sin embargo, afrontar ese costo resulta difícil para sus allegados.

Daniela es docente y los padres de Nicolás son jubilados, por lo que la familia evalúa distintas alternativas para reunir el dinero necesario y contratar asistencia legal.

Entre las opciones que analizan se encuentra la posibilidad de abrir una caja de ahorro en pesos y dólares para recibir colaboraciones.

Mientras tanto, los familiares intentan reconstruir qué ocurrió después del último contacto del 27 de junio y seguir cualquier pista que pueda ayudar a establecer el paradero de Nicolás.

La búsqueda continúa con una alerta internacional de Interpol y el pedido de información que permita localizar al argentino, quien permanece desaparecido en Italia desde hace aproximadamente tres meses.

En pocas palabras

  • Buscan a argentino: Nicolás Merlano, 42 años, desaparecido en Italia desde fines de junio.
  • Robo y oferta laboral: Perdió su mochila con dinero y un francés le ofreció trabajo.
  • Alerta internacional: Familia realizó denuncia y se activó pedido de Interpol para su localización.
Resumen generado por Thinkindot AI
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