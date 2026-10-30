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Quirno compartió una reunión del G20 con su par brasileño en medio de la tensión diplomática entre ambos países

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y Brasil participaron de un encuentro del G20 en Atlanta, encabezado por Marco Rubio. Aunque compartieron la actividad, no se anunció una reunión bilateral. El conflicto por el paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino y la falta de un reconocimiento oficial a la reelección de Lula profundizaron las diferencias entre ambos gobiernos.

Quirno compartió una reunión del G20 con su par brasileño en medio de la tensión diplomática entre ambos países. (Foto: @pabloquirno).

Quirno compartió una reunión del G20 con su par brasileño en medio de la tensión diplomática entre ambos países. (Foto: @pabloquirno).

El canciller argentino, Pablo Quirno, participó este viernes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos, donde coincidió con su par brasileño, Mauro Vieira. La actividad, encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se desarrolló en medio del distanciamiento diplomático entre Buenos Aires y Brasilia, aunque hasta el momento no se confirmó un encuentro bilateral para abordar las diferencias.

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Durante la jornada, Quirno también difundió un mensaje en sus redes sociales en el que expuso los principales objetivos económicos del Gobierno argentino y destacó el potencial del país como proveedor internacional de energía, alimentos y minerales estratégicos.

El canciller argentino coincidió con su par brasileño, Mauro Vieira, en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta. (Foto: Reuters).

El canciller argentino coincidió con su par brasileño, Mauro Vieira, en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta. (Foto: Reuters).

La reunión de cancilleres continuará hasta el sábado y representa el primer encuentro internacional compartido por ambos funcionarios desde que Flávio Bolsonaro atravesó territorio argentino para abandonar Brasil y viajar a Miami.

El episodio se suma a la falta de un saludo oficial de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva tras su reelección.

Quirno presentó la agenda económica argentina ante el G20

Antes de participar de las actividades del encuentro, el canciller argentino publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el rumbo económico de la administración de Javier Milei y la intención de posicionar al país en el escenario internacional.

“Llegamos a la reunión de Cancilleres del G20 para mostrar una Argentina que, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, decidió volver a ser una nación próspera y poderosa”, escribió.

La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 se llevó a cabo en Atlanta, Estados Unidos. (Foto: Reuters).

La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 se llevó a cabo en Atlanta, Estados Unidos. (Foto: Reuters).

En su publicación, Quirno sostuvo que la Argentina tiene condiciones para impulsar su desarrollo a partir de la explotación de sus recursos naturales y convertirse en un proveedor estratégico para otros países.

“Que la Argentina se haga rica y desarrollada a partir de sus recursos críticos no solo es bueno para nosotros. El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales críticos, capaces de garantizar el abastecimiento frente a la incertidumbre geopolítica y las amenazas a las principales rutas comerciales”, expresó.

El funcionario también hizo referencia a las oportunidades que podrían generarse a partir de la instalación de centros de datos y el crecimiento de las actividades vinculadas con esa industria. En ese sentido, destacó las ventajas energéticas y climáticas del país y planteó que la política de desregulación impulsada por el Gobierno puede contribuir a mejorar su posición en la competencia tecnológica internacional.

El vínculo con Brasil

La coincidencia entre Quirno y Vieira se produjo apenas dos días después de que Flávio Bolsonaro llegara a Estados Unidos, luego de salir de Brasil a través de la Argentina.

El dirigente ingresó a territorio argentino el martes por la noche a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones. Desde allí se trasladó hasta Puerto Iguazú, donde abordó un avión privado. El vuelo realizó una escala en Ecuador y finalmente aterrizó en Miami durante la mañana del miércoles.

Otro de los factores que mantiene la tensión entre ambos gobiernos es la ausencia de un pronunciamiento oficial de la Casa Rosada para felicitar a Lula por su reelección.

Esta semana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó realizar un reconocimiento explícito al resultado electoral brasileño y señaló que el Gobierno argentino había tomado conocimiento de la votación.

“Se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, afirmó durante su conferencia de prensa del martes. Frente a las consultas de los periodistas sobre la posibilidad de emitir un comunicado, agregó “Por lo menos, por ahora, no hay ningún comunicado que vayamos a realizar”.

En pocas palabras

  • Reunión del G20El canciller argentino Pablo Quirno coincidió con su par brasileño Mauro Vieira en un encuentro en Atlanta, sin confirmarse una reunión bilateral.
  • Agenda económicaQuirno destacó el potencial argentino como proveedor de energía, alimentos y minerales estratégicos ante los ministros del G20.
  • Tensión diplomáticaEl encuentro se da en medio de diferencias entre Argentina y Brasil, acentuadas por el paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino y la falta de reconocimiento a la reelección de Lula.
Resumen generado por Thinkindot AI
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