Quirno compartió una reunión del G20 con su par brasileño en medio de la tensión diplomática entre ambos países

Quirno presentó la agenda económica argentina ante el G20

Antes de participar de las actividades del encuentro, el canciller argentino publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el rumbo económico de la administración de Javier Milei y la intención de posicionar al país en el escenario internacional.

“Llegamos a la reunión de Cancilleres del G20 para mostrar una Argentina que, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, decidió volver a ser una nación próspera y poderosa”, escribió.

La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 se llevó a cabo en Atlanta, Estados Unidos. (Foto: Reuters).

En su publicación, Quirno sostuvo que la Argentina tiene condiciones para impulsar su desarrollo a partir de la explotación de sus recursos naturales y convertirse en un proveedor estratégico para otros países.

“Que la Argentina se haga rica y desarrollada a partir de sus recursos críticos no solo es bueno para nosotros. El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales críticos, capaces de garantizar el abastecimiento frente a la incertidumbre geopolítica y las amenazas a las principales rutas comerciales”, expresó.

El funcionario también hizo referencia a las oportunidades que podrían generarse a partir de la instalación de centros de datos y el crecimiento de las actividades vinculadas con esa industria. En ese sentido, destacó las ventajas energéticas y climáticas del país y planteó que la política de desregulación impulsada por el Gobierno puede contribuir a mejorar su posición en la competencia tecnológica internacional.

El vínculo con Brasil

La coincidencia entre Quirno y Vieira se produjo apenas dos días después de que Flávio Bolsonaro llegara a Estados Unidos, luego de salir de Brasil a través de la Argentina.

El dirigente ingresó a territorio argentino el martes por la noche a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones. Desde allí se trasladó hasta Puerto Iguazú, donde abordó un avión privado. El vuelo realizó una escala en Ecuador y finalmente aterrizó en Miami durante la mañana del miércoles.

Otro de los factores que mantiene la tensión entre ambos gobiernos es la ausencia de un pronunciamiento oficial de la Casa Rosada para felicitar a Lula por su reelección.

Esta semana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó realizar un reconocimiento explícito al resultado electoral brasileño y señaló que el Gobierno argentino había tomado conocimiento de la votación.

“Se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, afirmó durante su conferencia de prensa del martes. Frente a las consultas de los periodistas sobre la posibilidad de emitir un comunicado, agregó “Por lo menos, por ahora, no hay ningún comunicado que vayamos a realizar”.