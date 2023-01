México: un muerto y al menos 60 heridos en un brutal choque de trenes

Según la información precisada por distintos medios de prensa local los trenes chocaron en el túnel que conecta ambas estaciones.

En tanto, imágenes de la televisión mexicana mostraban a personas lesionadas que eran atendidas en ambulancias mientras decenas de pasajeros eran desalojados por las vías.

El testimonio de uno de los pasajeros

Un joven que viajaba en uno de los trenes dialogó con la prensa y denunció que “nadie nos ayudó”. “Hay gente prensada y tardo mucha la ayuda, nos estaban pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. No nos querían ayudar a sacarnos, nadie nos ayudó cerca de 40 minutos”, manifestó.

Embed

“Había personal del metro y le dijimos que necesitábamos ayuda por la gente atorada que estaba entre los escombros”, remarcó, y aseguró no recordar “más nada que el impacto”.

Los antecedentes del choque fatal

El Metro de la Ciudad de México fue inaugurado en 1969 y cuenta con una extensión de 226 kilómetros que conecta 195 estaciones en 12 distintas líneas.

En 2021, las autoridades estimaron que el Metro fue utilizado ese año por un total de 837 millones de pasajeros. Sin embargo, viene siendo objeto de críticas por falta de mantenimiento e inversión y por algunos accidentes ocurridos en los últimos años.

El más grave ocurrió el 4 de mayo de 2021 cuando un puente del Metro de México se desplomó junto con un convoy provocando la muerte de 26 personas y un centenar de heridos.