Murió "de dolor" el esposo de una de las maestras víctimas de la masacre de Texas

El canal de televisión Fox26 de Houston, que citó a familiares, precisó que García murió de un infarto.

ellie-garcia-maestra-asesinada.jpg

Según lo recolectado en las últimas horas, la docente llevaba 23 años ejerciendo en el colegio Robb Elementary.

La masacre se desató cuando un joven de 18 años, Salvador Ramos, entró en el colegio Robb Elementary armado con un fusil automático y abrió fuego, antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.

La Policía de Texas aseguró durante esta jornada que Salvador Ramos entró en el edificio sin mediar oposición y que estuvo una hora en la institución primaria antes de ser abatido.

Dramático testimonio de un chico que presenció el tiroteo en la escuela Texas

tiroteo-escuela-texas-ap.webp

Uno de los sobrevivientes, un niño de 9 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva a pedido de los padres, contó detalles de lo sucedido durante el tiroteo.

El alumno, que cursa el cuarto grado en la escuela Robb, se encontraba en su salón de clases cuando escuchó los primeros disparos fuera de su aula. De inmediato, según le contó a la prensa local de Texas, le dijo a su compañero de banco que se escondieran debajo de la mesa para protegerse.

"Él disparó hacia la puerta en el aula de al lado. Tenemos una puerta que comunica los dos salones. Entró a nuestro aula, se agachó un poco y empezó a gritar: ‘Llegó la hora de morir’. Comenzó a disparar, y los disparos sonaban muy fuerte, lastimando mis oídos”, contó a una cadena local de noticias.

Junto con otros cuatro compañeros, lo menor se ocultó debajo de una mesa con mantel: “Me escondí lo mejor que pude. Y les decía a mis amigos que no hablaran para que no nos escuchara que estábamos ahí”.

tiroteo-en-la-escuela-de-texas-20220524-1361743.jpg

Uno de los momentos más dramáticos que vivieron estos pequeños fue durante la llegada de la policía.

“La policía entró a la escuela y empezaron a decir que si alguien necesitaba ayuda que gritara. Una de mis amigas gritó ‘Ayuda’, y el asesino la escuchó primero. Le disparó de inmediato”.

Allí fue cuando los oficiales se dieron cuenta de cuál era el salón en el que se encontraba el pistolero. Entraron y abrieron fuego contra Ramos, quien intentó defenderse disparando contra ellos también.

Una vez que precibió la muerte de Ramos, el pequeño se atrevió a levantar el mantel, y poner su mano por fuera de la mesa. Desde debajo de la mesa habían visto que había policías en el aula, quienes se acercaron para sacarlos del lugar.

La madre del joven que desencadenó el tiroteo: "No era un monstruo"

Salvador Ramos masacre de Texas 1.jpg Salvador Ramos, el joven de 18 años que ingresó a una escuela de Texas y provocó una matanza.

La madre del autor del tiroteo en una escuela primaria de Texas, en el sur de Estados Unidos, afirmó que su hijo "no era un monstruo" si bien podía "ser agresivo", según informó a la cadena ABC News.

"Tenía una sensación incómoda a veces, como de '¿qué estás haciendo?'", dijo en una entrevista con ese canal de noticias Adriana Reyes, mamá de Salvador Ramos, de 18 años, que fue abatido el pasado martes por la policía tras matar a tiros a 19 chicos y dos profesores en una primaria de la ciudad de Uvalde.

"Él puede ser agresivo... si realmente se enojó", agregó.

Según las autoridades, Ramos presuntamente compró dos rifles de asalto días después de su cumpleaños y los usó para llevar a cabo el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia del país.