Quién era el tirador que ingresó a una escuela de Texas y mató a 19 chicos y dos maestras

El agresor “disparó y mató, de manera horrible e incomprensible”, confirmó el gobernador del estado, Greg Abbott en conferencia de prensa. Antes de llevar a cabo la masacre, el joven baleó a su abuela.

Las pistas del asesino de Texas en su cuenta de Instagram

También hubo una pista en su cuenta de Instagram. En una imagen, publicada cuatro días antes del ataque a la escuela, se pueden ver dos escopetas semiautomáticas con el cargador enganchado. El pistolero compró sus armas inmediatamente después de cumplir 18 años el pasado 16 de mayo.

Salvador Ramos 22.jpg Salvador Ramos estaba obsesionado con las armas y así se mostraba en las redes sociales.

Además, también se dio a conocer un diálogo que una joven publicó minutos después de enterarse de la masacre de la Escuela Primaria Robb. La conversación había comenzado el jueves. Ellos no se conocían. Este viernes, Salvador compartió una foto de dos rifles con esta chica.

"¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?", se preguntó ella. Él respondió de manera incógnita: "Estoy a punto de hacerlo. Te lo diré antes de las 11. Hay un secreto que me gustaría contarte".

Horas después de eso, el tiroteo comenzó.

Ella nunca contestó. El último mensaje de Ramos era a las 9.16. "Voy por ello". La joven recordó: "La única razón por la que le respondí fue porque me asustó. Ahora me pesa no haber hablado con él para tratar de evitar este crimen".

Chat Salvador Ramos.jpg Así fue la conversación entre Salvador Ramos y una chica por Instagram minutos antes de la tragedia.

Una persona obsesionada con las armas y que sufrió bullying de chico

Salvador Ramos estaba obsesionado con las armas y con los cargadores. El tirador de Texas sufrió bullying de niño porque tenía dificultades para hablar y por la situación económica de su familia.

Según los medios de Estados Unidos, después de hablar con compañeros de clase del asesino, siempre lo catalogaron como un niño que sufrió acoso escolar.