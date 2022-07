Nueva York se prepara para la guerra nuclear y difundió un video de alerta: ¿Rusia planea un ataque a EE.UU.?

Embed

"Ataque nuclear: busque refugio en el interior"

video tutorial de nueva york sobre ataque nuclear.jpg Las principales recomendaciones son salir rápidamente de la calle y buscar refugio en el interior de las viviendas, un sótano, mucho mejor . aunque parece insuficiente frente a la posible radiación nuclear (foto: Captura de pantalla/A24)

La presentadora del video explicativo no pierde el tiempo. Dice: "No me preguntes cómo o porqué pero sólo sepan que algo grande ha impactado", dice antes de pasar a las acciones inmediatas que una persona debe hacer para intentar preservar su vida.

Entonces apunta como imprescindibles estos consejos:

ingresar a una vivienda

alejarse de las ventanas

permanecer en ella con puertas y ventanas cerradas

lavarse inmediatamente para eliminar posibles restos de contaminación radiactiva

Estar "conectado" para seguir las indicaciones oficiales

La verdad es que frente a lo que se sabe sobre una explosión nuclear, estos consejos parecen vagos, insuficientes y muy probablemente inútiles. La destrucción inicial de una bomba atómica - enorme liberación de calor, viento nuclear arrasador y una contaminación altísima por radiación - hacen casi totalmente inútiles esas prevenciones casi propias de la llegada de un huracán.

Pero el video está ahí, es oficial y la gran pregunta es por qué, el alcalde autorizó esa realización y presentación.

Ataque nuclear: mejor prevenir que lamentar

El video, que ya ha sido visto más de 500.000 veces y para los neoyorquinos hay una relación inmediata con la guerra en Europa. ¿Puede derivar de manera muy compleja en un conflicto entre Rusia y Estados Unidos que decida a Vladimir Putin por lanzar un ataque nuclear sobre Nueva York?

A medida que se intensifica la guerra de Rusia en Ucrania, muchos asesores y especialistas han advertido sobre una posible escalada nuclear. ¿Pero esto es suficiente para sorprender a los neoyorquinos con semejante video?

Seguramente el alcalde de la ciudad, Eric Adams tomó nota de la reacción de miedo y preocupación que produjo "su" video. A tal punto, que ante la difusión mundial que tuvieron esas imágenes. Adams tuvo que aclarar públicamente que el anuncio "no fue en respuesta a ninguna amenaza específica", y agregó un a frase siempre a la mano de los políticos: "Mejor prevenir que lamentar más tarde".

alcalde de nueva York y un ataque nuclear.jpg El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que las posibilidades de un ataque nuclear son muy bajas, como para calmar a la población (Foto: Gentileza Daily Mail)

La "amenaza nuclear", también tiene espacio para las bromas

El aviso sigue circulando y la polémica crece en Nueva York y los Estados Unidos. Po suerte, siempre hay un espacio para que aflore el humor de hace bajar la tensión. Como Este mensaje por Twitter, que investiga sobre las causas del aviso "nuclear".

broma sobre el aviso nuclear.jpg La advertencia sobre cómo actuar ante un ataque nuclear también dejó paso al humor en las redes (Foto: cuenta de Twitter particular)

"Nueva York acaba de publicar un anuncio de servicio público sobre un ataque nuclear", dice Jack Posobic desde su cuenta de Twitter, y enseguida bromea: "Supongo que también están preocupados por (tener a) Biden como presidente".