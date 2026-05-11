En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Hungría
Baile
Video

El excéntrico baile de un ministro para marcar el cambio de época en Hungría

Su nombre es tan rebuscado como el breakdance que hizo ante una multitud al asumir el nuevo gobierno húngaro. Se llama Zsolt Hededus y es el nuevo ministro de Salud. Deslumbró y sorprendió a sus colegas para el inicio de una nueva etapa en el país.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El ministro de salud de Hungría

El ministro de salud de Hungría, a puro break dance. (Foto: Captura de TV) 

El Danubio no podía ser mejor escenario para un baile, pero lejos de un vals, el flamante ministro de salud de Hungría sorprendió a todo el mundo con un breakdance para celebrar el inicio de un nuevo gobierno en ese país de tendencia socialdemócrata y europeísta, totalmente opuesto al centralismo autoritario de Viktor Orbán, que gobernó durante 16 años.

Leé también Con elogios a su gestión, Javier Milei fue recibido por el presidente y el primer ministro de Hungría
Hungría: Milei junto al primer ministro Viktor Orbán.

Para demostrar ese cambio, eligió una de las cosas que mejor sabe hacer: bailar. A sus 57 años se movió como un joven que practica el "breakdance" en un improvisado escenario. Por allí debían desfilar las nuevas autoridades del gobierno, pero Zsolt Hegeds, ese es su nombre, se robó la inauguración del nuevo mandato político.

Es el flamante ministro de Salud que se volvió viral en toda Europa tras aparecer bailando de manera eufórica en la asunción Péter Magyar, como primer ministro.

Embed

Las imágenes muestran a Hegeds bailando frente al Parlamento de Budapest, haciendo “air guitar” (como un rockero) y luego paso a celebrar como un bailarín. Algunos de sus colegas - especialmente varias de las mujeres - se sumaron a la danza para celebrar "un nuevo tiempo para Hungría".

Que pudiera bailar tan descontracturado como lo hizo, tiene una explicación: es traumatólogo.

ministro desenfrenado
Ni Michael, ni Elvis, ni Ken Swift. Es el ministro h&uacute;ngaro de Salud, al asumir el nuevo gobierno de ese pa&iacute;s. (Foto: A24.com)

Ni Michael, ni Elvis, ni Ken Swift. Es el ministro húngaro de Salud, al asumir el nuevo gobierno de ese país. (Foto: A24.com)

Desenfrenado baile a orillas del Danubio

Seguramente johann Strauss jamás imaginó que su "danubio azul", no el vals sino el río por su color, sería el lugar que 159 años más tarde, vería a un traumatólogo desenfrenado bailando "break". Fue la mejor manera que encontró el flamante ministro de salud para demostrar que Hungría ingresa en una nueva etapa. Necesitó solo unos pocos pasos, muy bien realizados, para marcar el cambio de época.

Embed

El nuevo primer ministro, Péter Magyar, es socialdemócrata y europeísta. un corte profundo con el autoritarismo de Viktor Orbán que duró 16 años. Además, es respetuoso de la división de poderes, de las minorías y de la libertad de prensa. La antítesis del conservador derrotado en las urnas. Con los movimientos en su cuerpo, Zsolt Hededus hizo más que cualquier discurso del nuevo premier.

Tampoco necesitó demasiados ademanes para que los demás ministros y ministras "salieran a la pista" a bailar con él. Superado el shock inicial y las sonrisas, todos se pusieron a bailar. Y había miles de ciudadanos celebrando y grabando con los celulares. Cómo no iba a volverse globalmente viral esa imágen.

baile en hungría del gobierno nuevo
A orillas del Danubio. El nuevo gobierno h&uacute;ngaro baila siguiendo los pasos del ministro de Salud. (Foto: Captura de TV)

A orillas del Danubio. El nuevo gobierno húngaro baila siguiendo los pasos del ministro de Salud. (Foto: Captura de TV)

Ahora, a gobernar

A ningún gobierno se lo priva de su "luna de miel" con el electorado. Y como si se tratara de una boda, hubo baile a lo grande. Como reclama estar junto al Dannubio. Ahora, viene lo duro. Para Magyar y su gobierno. Hacer que las buenas promesas de campaña se vuelquen en hechos. Y es ahí donde se ve la habilidad de verdad. Ese es el gran baile. Si Magyar es como su ministro de salud, ya lo veremos. Si empieza pidiéndole que le enseñe a mantener ese vertiginoso equilibrio, le irá bien. En otro tipo de danza, mucho más importante.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hungría Baile Gobierno Viral Video
Notas relacionadas
El Gobierno felicitó al nuevo primer ministro de Hungría y busca profundizar la relación bilateral
La derrota de Víktor Orbán en Hungría: la caída de un líder que llevó al país a un modelo autoritario
El emotivo mensaje del capitán del crucero donde se desató el brote de hantavirus
Banner Seguinos en google DESK

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar