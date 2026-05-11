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Fabián Cubero apuntó al rol de Nicole Neumann en el colegio de sus hijas: "Yo me entero..."

Fabián Cubero se refirió al chats de mamis de sus hijas, donde su ex pareja, Nicole Neumann, tiene un rol muy importante.

11 may 2026, 17:17
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Fabián Cubero apuntó al rol de Nicole Neumann en el colegio de sus hijas: Yo me entero...
Fabián Cubero apuntó al rol de Nicole Neumann en el colegio de sus hijas: Yo me entero...

Fabián Cubero apuntó al rol de Nicole Neumann en el colegio de sus hijas: "Yo me entero..."

Fabián Cubero no tiene filtro cuando habla de su vida cotidiana como papá. En su streaming Vestuario, que comparte con Pepe Chatruc, el exfutbolista reveló que no forma parte de los grupos de WhatsApp del colegio de sus tres hijas con Nicole Neumann, y explicó por qué.

"No estoy en el chat general porque no me incluyeron. Es de mamis", se quejó resignado. Y agregó: "Los padres separados tenemos un problema ahí, porque no nos enteramos de nada". Su solución fue más práctica que quejarse: "Yo me entero porque tengo dos o tres mamis a las que les pregunto".

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El tema salió a la luz en una charla con Eugenia Tobal, protagonista de la obra El Chat de Mamis, quien lo cruzó sin piedad cuando Cubero le preguntó cómo eran esas conversaciones de WhatsApp entre madres. La actriz no tardó en exponerlo: "Podés estar igual en el chat. ¿Qué te inhibe de estar si estás separado?". Cubero no tuvo respuesta.

La dinámica que describió Poroto deja en claro cuál es el rol que cumple Nicole en la crianza cotidiana de Indiana, Allegra y Sienna: es ella quien sigue de cerca todo lo que ocurre en el colegio, desde los avisos del curso hasta las actividades extracurriculares. Cubero, en cambio, se entera por otras vías.

Lejos de incomodarse, el exjugador lo contó con humor y sin dramatismo. Una postal de lo que es la coparentalidad en la práctica, con sus zonas grises incluidas.

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¿Cómo está la relación de las hijas de Nicole Neumann con Mica Viciconte?

Mica Viciconte festejó sus 37 años en Villa La Angostura junto a Fabián Cubero y su hijo Luca, y las hijas del exfutbolista con Nicole Neumann no estuvieron presentes en el festejo. Sin embargo, Allegra y Sienna le dedicaron mensajes afectuosos en redes: "Cumple @micaviciconte, te quiero", escribió Allegra, mientras Sienna sumó: "Feliz cumple, espero que la pases muy lindo, te quiero mucho".

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Quien no se manifestó públicamente fue Indiana Cubero, y ese silencio no pasó desapercibido.

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Hace semanas circulan versiones sobre una supuesta distancia entre la adolescente y Viciconte, e incluso se habla de que esa tensión habría sido uno de los motivos por los que Indiana decidió volver a vivir con su madre. Por ahora, no hay confirmaciones y el tema sigue sin cerrarse.

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