Fabián Cubero apuntó al rol de Nicole Neumann en el colegio de sus hijas: "Yo me entero..."

Lejos de incomodarse, el exjugador lo contó con humor y sin dramatismo. Una postal de lo que es la coparentalidad en la práctica, con sus zonas grises incluidas.

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¿Cómo está la relación de las hijas de Nicole Neumann con Mica Viciconte?

Mica Viciconte festejó sus 37 años en Villa La Angostura junto a Fabián Cubero y su hijo Luca, y las hijas del exfutbolista con Nicole Neumann no estuvieron presentes en el festejo. Sin embargo, Allegra y Sienna le dedicaron mensajes afectuosos en redes: "Cumple @micaviciconte, te quiero", escribió Allegra, mientras Sienna sumó: "Feliz cumple, espero que la pases muy lindo, te quiero mucho".

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Quien no se manifestó públicamente fue Indiana Cubero, y ese silencio no pasó desapercibido.

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Hace semanas circulan versiones sobre una supuesta distancia entre la adolescente y Viciconte, e incluso se habla de que esa tensión habría sido uno de los motivos por los que Indiana decidió volver a vivir con su madre. Por ahora, no hay confirmaciones y el tema sigue sin cerrarse.