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El emotivo mensaje del capitán del crucero donde se desató el brote de hantavirus

Jan Dobrogowski les habló a pasajeros y tripulación luego de los dramáticos episodios ocurridos a bordo del crucero polar. Pidió respeto y privacidad para las familias afectadas.

El emotivo mensaje del capitán del crucero donde se desató el brote de hantavirus

El emotivo mensaje del capitán del crucero donde se desató el brote de hantavirus

El capitán del buque de expedición polar MV Hondius, Jan Dobrogowski, difundió un mensaje dirigido a pasajeros, tripulantes y personal de Ocean Expeditions luego de las difíciles semanas atravesadas a bordo del crucero. “Las últimas semanas han sido extremadamente difíciles para todos nosotros”, expresó al inicio del comunicado.

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Tierra del Fuego no reportó ningún caso de hantavirus desde que se implementó la notificación obligatoria en 1996.(Foto: archivo)

En ese contexto, agradeció especialmente la actitud de quienes viajaban en el barco y destacó la conducta mantenida durante toda la emergencia.

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Dobrogowski aseguró que lo que más lo impactó fue “la paciencia, la disciplina y también la amabilidad” demostrada por pasajeros y tripulación.

“En el mar, las personas dependen unas de otras. No existen servicios de rescate disponibles de inmediato para acudir en ayuda en una emergencia”, reflexionó el capitán.

Además, sostuvo que durante los momentos más críticos observó “perseverancia”, “cuidado mutuo”, “unión” y una “fortaleza silenciosa” entre todos los presentes a bordo.

El reconocimiento a la tripulación

En otro tramo del mensaje, el capitán hizo un reconocimiento especial al trabajo realizado por la tripulación del barco. “Debo reconocer especialmente a mi tripulación por el coraje y la determinación desinteresada que demostraron una y otra vez”, afirmó.

Y agregó: “No podría imaginar atravesar estas circunstancias con un mejor grupo de personas”.

El recuerdo para las personas fallecidas

Dobrogowski también dedicó unas palabras a las víctimas fatales vinculadas a los hechos ocurridos durante la travesía. “Nuestros pensamientos están con quienes ya no están con nosotros”, expresó.

“Aunque ninguna palabra aliviará esta pérdida, quiero que sepan que están con nosotros cada día, en nuestros corazones y pensamientos”, agregó.

El pedido de privacidad y respeto

El capitán también se refirió al impacto que tuvo la difusión pública de imágenes e información relacionadas con lo ocurrido. “En una situación como esta, cada imagen y cada palabra pueden sacarse de contexto. Eso puede ser muy doloroso para las personas a bordo”, sostuvo.

Finalmente, explicó que su responsabilidad como capitán es conducir a la tripulación, cuidar a los pasajeros y llevar el barco a puerto de forma segura, aunque aclaró que esa tarea “no termina” con la llegada a Islas Canarias.

Sobre el cierre del comunicado, y en nombre de Ocean Expeditions y de toda la tripulación, pidió “privacidad y respeto” para los pasajeros, sus familias y los trabajadores del barco “en este difícil momento”.

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