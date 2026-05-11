El emotivo mensaje del capitán del crucero donde se desató el brote de hantavirus

Además, sostuvo que durante los momentos más críticos observó “perseverancia”, “cuidado mutuo”, “unión” y una “fortaleza silenciosa” entre todos los presentes a bordo.

El reconocimiento a la tripulación

En otro tramo del mensaje, el capitán hizo un reconocimiento especial al trabajo realizado por la tripulación del barco. “Debo reconocer especialmente a mi tripulación por el coraje y la determinación desinteresada que demostraron una y otra vez”, afirmó.

Y agregó: “No podría imaginar atravesar estas circunstancias con un mejor grupo de personas”.

El recuerdo para las personas fallecidas

Dobrogowski también dedicó unas palabras a las víctimas fatales vinculadas a los hechos ocurridos durante la travesía. “Nuestros pensamientos están con quienes ya no están con nosotros”, expresó.

“Aunque ninguna palabra aliviará esta pérdida, quiero que sepan que están con nosotros cada día, en nuestros corazones y pensamientos”, agregó.

El pedido de privacidad y respeto

El capitán también se refirió al impacto que tuvo la difusión pública de imágenes e información relacionadas con lo ocurrido. “En una situación como esta, cada imagen y cada palabra pueden sacarse de contexto. Eso puede ser muy doloroso para las personas a bordo”, sostuvo.

Finalmente, explicó que su responsabilidad como capitán es conducir a la tripulación, cuidar a los pasajeros y llevar el barco a puerto de forma segura, aunque aclaró que esa tarea “no termina” con la llegada a Islas Canarias.

Sobre el cierre del comunicado, y en nombre de Ocean Expeditions y de toda la tripulación, pidió “privacidad y respeto” para los pasajeros, sus familias y los trabajadores del barco “en este difícil momento”.