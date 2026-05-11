La Tierra no volverá a ser la misma: la fractura de un continente ya es irreversible y confirman que un nuevo océano

Este dato resulta decisivo, ya que los expertos consideran que cuando la corteza continental se reduce por debajo de los 15 kilómetros, el quiebre estructural entra en una fase prácticamente irreversible.

Christian Rowan, geocientífico de la Universidad de Columbia y uno de los principales investigadores, explicó que esta región muestra un nivel de adelgazamiento mucho más avanzado de lo que se creía.

“La fractura está más desarrollada de lo que habíamos reconocido hasta ahora”, señalaron los especialistas, dejando en claro que la división del continente ya no es una hipótesis lejana, sino una transformación en marcha.

El mecanismo que podría crear un nuevo océano

El proceso está impulsado por la dinámica de las placas tectónicas, gigantescos bloques que forman la superficie terrestre y que se desplazan lentamente sobre el manto del planeta.

En este caso, la placa africana se está separando en dos sectores:

La placa nubia , al oeste

, al oeste La placa somalí, al este

A medida que ambas estructuras continúan alejándose, la corteza se vuelve más delgada, permitiendo que el magma del interior terrestre ascienda hacia la superficie.

Ese ascenso genera nueva corteza oceánica, un fenómeno conocido como “oceanización”, mediante el cual una fractura continental termina convirtiéndose en una cuenca marina.

Este mismo mecanismo fue el responsable de la formación del océano Atlántico, cuando antiguos continentes comenzaron a fragmentarse hace millones de años.

Aunque los desplazamientos actuales son de apenas algunos centímetros por año, la acumulación constante de ese movimiento durante enormes períodos temporales puede modificar radicalmente la geografía global.

La región de Afar: el epicentro del cambio

Uno de los puntos donde esta transformación se hace más evidente es la depresión de Afar, en el noreste de África.

Esta zona, ubicada cerca del mar Rojo, concentra una intensa actividad sísmica y volcánica que ofrece pistas concretas sobre el futuro del continente.

Allí, la corteza terrestre ya presenta características comparables a las del fondo oceánico, lo que sugiere que la transición hacia un nuevo océano podría estar mucho más avanzada de lo pensado.

Los expertos sostienen que, en unos pocos millones de años, el agua del océano Índico podría inundar la fractura y crear un nuevo mar que dividiría el este africano del resto del continente.

De concretarse este escenario, países como Somalia, Kenia, Tanzania y Etiopía oriental podrían quedar separados por una nueva masa oceánica.

Un cambio geológico que redefiniría al planeta

La posible fragmentación africana no solo transformaría la geografía regional, sino también el equilibrio político, climático y ecológico del planeta.

África, que alguna vez formó parte del antiguo supercontinente Gondwana, volvería así a protagonizar uno de los mayores procesos tectónicos de la historia terrestre.

Para la humanidad, cuyos tiempos históricos son breves en comparación con los ciclos geológicos, el fenómeno parece distante. Sin embargo, para los científicos representa un proceso sorprendentemente acelerado.

La velocidad con la que avanza esta fractura podría ofrecer una oportunidad única para comprender cómo nacen los océanos y cómo evolucionan los continentes.

Qué significa este descubrimiento para la ciencia

El hallazgo no implica una amenaza inmediata para las poblaciones actuales, pero sí proporciona información crucial sobre el comportamiento interno del planeta.

Los investigadores consideran que seguir monitoreando el Rift de África Oriental será esencial para:

Entender mejor la evolución tectónica

Prever actividad sísmica y volcánica

Analizar futuros cambios geográficos globales

Profundizar conocimientos sobre formación oceánica

Además, este fenómeno podría convertirse en uno de los laboratorios naturales más importantes del mundo para estudiar la dinámica terrestre.

Un continente en transformación irreversible

La imagen de África como una masa continental estable comienza a cambiar frente a las nuevas evidencias científicas.

La fractura oriental ya no representa solo una curiosidad geológica, sino un proceso de transformación profunda con consecuencias planetarias.

La Tierra continúa cambiando, aunque a un ritmo imperceptible para la vida cotidiana. Bajo nuestros pies, fuerzas monumentales siguen moldeando continentes, abriendo mares y rediseñando fronteras naturales.

Lo que hoy es una inmensa grieta en el este africano podría convertirse, en el futuro lejano, en un nuevo océano que cambiará para siempre la apariencia del planeta.