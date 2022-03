"Para ser baterista hay que ser atleta": el motivador consejo de Taylor Hawkins para los jóvenes músicos

Embed

"Yo tenía ese pensamiento estúpido, y creo que muchos chicos de 20 años que están en bandas de rock piensan que tenés que ser como Keith Richards; que tenés que sufrir por tu arte, que debés ser un torturado, ser oscuro y estar jodido para ser cool. Y yo, personalmente, me di cuenta que todo eso es una mierda", confesó el baterista en el video que tuvo alta repercusión en Twitter.

Y agregó: "Me di cuenta que para ser un buen baterista tenés que ser un atleta. Es cuidarte a vos mismo, y para tener una buena vida tenés que cuidarte a vos mismo".

"Tengo hijos, tengo una esposa, soy bastante normal. Ya no hago nada que sea considerado 'rockstar', ¿sabés? No vamos a fiestas en Hollywood, mi agenda de teléfono no está llena de actores y esas cosas. No vivimos ese tipo de vida", aclaró el baterista.

Y concluyó: "Es genial, es saludable. Si tan solo pudiera dejar de fumar cigarrillos sería el retrato de la salud".