Murió el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins

De acuerdo a lo informado, en el hotel donde se hospedaba la banda hay un grupo de policía judicial y forenses de medicina legal haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo.

“La familia de Foo Fighters se encuentra devastada por la trágica e inesperada pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa contagiosa vivirán con nosotros por siempre“, empieza el comunicado de Foo Fighters. “Enviamos nuestras condolencias a su esposa, hijos y familiares, y pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor de los respetos en este tiempo inimaginablemente difícil”.

Taylor Hawkins nació en Fort Worth, Texas pero se crió en California. Antes de unirse a Foo Fighters en 1997, fue el baterista de Alanis Morissette durante dos años, en la gira “Can’t Not”. Reemplazó al baterista original de Foo Fighters, William Goldsmith, cuando terminaron la gira del disco The Colour and the Shape.

La banda liderada por Dave Grohl se encontraba realizando una gira por Latinoamérica para presentar su disco del año pasado, Medicine at Midnight. La última presentación ocurrió el pasado fin de semana en el Lollapalooza Argentina, después de haber pasado por la edición chilena del festival y de un show en el Foro Sol de Ciudad México.

Antes de su presentación en el festival Estéreo Picnic de Colombia, prevista para la noche del viernes, la banda comunicó la cancelación del resto de su gira latinoamericana que incluía una última parada en el Lollapalooza Brasil. Luego, la agenda incluía una presentación en la gala de los Grammys (3 de abril) y una serie de conciertos por Norteamérica a partir de mayo.