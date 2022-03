¿Por qué Rusia invadió Ucrania?: las reflexiones de Vladimir Putin que explican la invasión que mantiene en vilo al mundo

Embed

La OTAN, a principios de año, envió aviones y navíos a la frontera con Ucrania para contrarrestar la acumulación de tropas de Rusia

El descargo de Vladimir Putin

"Es Estados Unidos con sus misiles el que ha venido a nuestra casa. Están en nuestra puerta. ¿Es una exigencia excesiva no poner más sistemas de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene eso de inusual? ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Acaso México y Estados Unidos no tuvieron nunca problemas territoriales? ¿A quién pertenecía California? ¿Y Texas? Lo han olvidado", expresó Putin.

Putin, en su discurso, además explicó que Vladimir Lenin fue quien creó Ucrania en 1922 y le recriminó a la OTAN, irónicamente, que olvidan la historia en pos del discurso de la "seguridad". "Ni un centímetro hacia el este nos dijeron en los años 90. ¿Y qué? Nos engañaron. Simplemente nos engañaron. Cinco oleadas de expansión de la OTAN. Y ahora hay sistemas correspondientes en Rumania y Polonia. De eso se trata. Traten de comprenderlo, por favor. No somos nosotros los que amenazamos", respondió el presidente de Rusia.

Vladimir Putin.jpg

Sobre el final, mencionó la promesa de Estados Unidos de no expandirse mediante la OTAN hacia el este europeo. "Naturalmente, nos dijeron que no lo harían, nos prometieron que no lo harían. Y nos dicen: ¿Dónde está eso en el papel? ¿No? Váyanse de aquí, nos importan un bledo sus preocupaciones. Ha sido así año tras año. Cada vez que mostramos los dientes, tratamos de evitar algo. Expresamos preocupaciones. No. Haremos lo que creemos que es correcto", advirtió el líder ruso.