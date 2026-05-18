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ATENCIÓN Cajeros automáticos: por qué no se recomienda imprimir los comprobantes

Para millones de personas, retirar dinero o realizar operaciones en un cajero automático suele concluir con una acción automática: solicitar e imprimir el comprobante de la transacción.

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ATENCIÓN Cajeros automáticos: por qué no se recomienda imprimir los comprobantes

Para millones de personas, retirar dinero o realizar operaciones en un cajero automático suele concluir con una acción automática: solicitar e imprimir el comprobante de la transacción. Ya sea por costumbre, por necesidad de llevar un registro o simplemente por seguridad aparente, este pequeño papel se ha vuelto parte de la rutina bancaria diaria. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que ese ticket puede transformarse en una valiosa fuente de información para delincuentes especializados en fraudes financieros y robo de identidad.

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cajeros automaticos: por que no se recomienda imprimir los comprobantes

Aunque a simple vista parezca inofensivo, el comprobante bancario contiene datos sensibles que, en manos equivocadas, pueden facilitar maniobras fraudulentas. Expertos en seguridad financiera advierten que mantener ciertos hábitos sin revisar puede exponer información personal clave y aumentar considerablemente el riesgo de sufrir estafas.

Qué información contienen los tickets de cajeros automáticos

Cada comprobante emitido por un cajero suele incluir detalles importantes sobre la operación realizada. Entre los datos más frecuentes figuran:

  • Fecha y hora exacta de la transacción
  • Ubicación del cajero utilizado
  • Tipo de operación realizada
  • Saldo disponible o saldo restante
  • Parte del número de cuenta o tarjeta

Si bien estos datos no muestran información completa como claves o números enteros, pueden ser suficientes para que ciberdelincuentes elaboren engaños más sofisticados, como campañas de phishing, llamadas fraudulentas o suplantación de identidad.

Por ejemplo, conocer el banco, la ubicación y parte de la información financiera permite a un estafador diseñar mensajes o contactos falsos altamente convincentes, aumentando las posibilidades de engañar a la víctima.

El robo de información no siempre ocurre en línea

Existe una falsa sensación de seguridad al creer que los delitos financieros solo ocurren mediante hackeos digitales. Sin embargo, muchos fraudes comienzan con información obtenida físicamente.

Los comprobantes olvidados en cajeros, tirados en cestos de basura o descartados sin destruir representan una oportunidad para quienes buscan recolectar datos personales. Esta práctica, conocida como “dumpster diving” en algunos países, consiste en buscar información sensible en documentos desechados incorrectamente.

Un simple papel arrugado puede convertirse en la puerta de entrada para un fraude mayor.

Por qué imprimir menos comprobantes puede aumentar tu seguridad

Reducir la impresión innecesaria de tickets no solo beneficia al medioambiente, sino que también fortalece la protección financiera personal.

Actualmente, la mayoría de las entidades bancarias ofrecen alternativas más seguras como:

  • Comprobantes digitales por correo electrónico
  • Confirmaciones vía SMS
  • Registros automáticos en aplicaciones móviles
  • Historiales en home banking

Estas opciones disminuyen considerablemente la exposición de datos físicos y permiten mantener un control ordenado de las operaciones sin generar riesgos adicionales.

Consejos clave para proteger tus datos bancarios

1. Evitar imprimir comprobantes cuando no sea imprescindible

Siempre que exista la opción digital, optar por ella reduce significativamente la posibilidad de que terceros accedan a información privada.

2. Destruir correctamente los tickets impresos

Si resulta necesario conservar un comprobante físico, debe guardarse en un lugar seguro. Cuando ya no sea útil, es fundamental triturarlo o romperlo en múltiples partes antes de desecharlo.

3. No abandonar tickets en el cajero o en la vía pública

Muchas personas imprimen el comprobante y luego lo olvidan accidentalmente. Ese descuido puede ser aprovechado por delincuentes.

4. Revisar el cajero antes de operar

Se recomienda evitar terminales que presenten:

  • Ranuras alteradas
  • Cámaras sospechosas
  • Teclados modificados
  • Dispositivos extraños

Estos elementos podrían indicar intentos de clonación de tarjetas o robo de información.

5. Cambiar contraseñas periódicamente

Actualizar claves bancarias de forma frecuente fortalece la seguridad y reduce riesgos en caso de filtración parcial de datos.

6. No aceptar ayuda de desconocidos

Incluso si aparentan buenas intenciones, terceros pueden intentar observar claves, manipular operaciones o acceder a información sensible.

La importancia de adoptar una cultura de seguridad financiera

La protección bancaria no depende únicamente de las instituciones financieras. Los usuarios también desempeñan un papel central mediante hábitos responsables.

Pequeñas decisiones cotidianas, como evitar imprimir comprobantes innecesarios o proteger documentos financieros, pueden marcar una gran diferencia frente a posibles delitos.

La prevención comienza en acciones simples pero constantes:

  • Cuidar claves personales
  • Supervisar movimientos bancarios
  • Elegir canales digitales seguros
  • Mantener dispositivos protegidos
  • Desconfiar de contactos sospechosos

Seguridad digital: una extensión de la protección bancaria

Además del uso de cajeros, la banca moderna se apoya fuertemente en teléfonos móviles y computadoras. Por ello, expertos recomiendan mantener siempre actualizado el software de seguridad de estos dispositivos.

Antivirus, autenticación en dos pasos y sistemas operativos actualizados pueden impedir accesos no autorizados y reforzar la protección integral de cuentas financieras.

Cómo evitar caer en engaños o fraudes personalizados

Los delincuentes suelen aprovechar información parcial para construir estafas convincentes. Por eso, es fundamental:

  • Nunca compartir claves o códigos de verificación
  • Confirmar siempre la identidad de quien solicita información
  • Desconfiar de llamadas o correos urgentes
  • Consultar directamente con el banco ante cualquier duda

La combinación entre información física y engaños digitales representa uno de los métodos más frecuentes de fraude actual.

Una medida simple que puede prevenir grandes pérdidas

Aunque imprimir un ticket pueda parecer una acción mínima, sus implicancias en seguridad pueden ser significativas. Adoptar nuevas costumbres, como utilizar comprobantes digitales y eliminar correctamente documentos sensibles, puede prevenir problemas financieros graves.

En tiempos donde la información personal tiene un enorme valor, proteger cada dato se vuelve esencial.

La próxima vez que un cajero automático pregunte si deseas imprimir el comprobante, pensar dos veces podría ser una de las decisiones más inteligentes para resguardar tu dinero y tu identidad.

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