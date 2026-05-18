Alerta Mundial 2026: un país debutante en la copa sufre un brote de una enfermedad incurable

Pero también hay alarma en el sentido inverso de los viajes, por los congoleños que puedan llegar hasta los Estados Unidos, Canadá y México. El brote genera alarma también por el contexto político y deportivo del país.

La República Democrática del Congo se prepara para participar por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA, tras lograr una histórica clasificación que desató celebraciones masivas en Kinshasa y otras ciudades. Ahora, las autoridades temen que el brote pueda afectar la organización de viajes, entrenamientos y logística internacional vinculada incluso al seleccionado nacional de ese país.

La Organización Mundial de la Salud monitorea la situación junto al gobierno congoleño y equipos médicos internacionales. Aunque existen vacunas y tratamientos que mejoraron la supervivencia del Ébola en los últimos años, la enfermedad continúa siendo extremadamente peligrosa y puede alcanzar tasas de mortalidad muy elevadas si no se detecta rápidamente.

selección del Congo El Congo se clasificó por primera vez a un mundial de fútbol. Pero la aparición de un nuevo brote de ébola causa alarma en la FIFA. (Foto: Gentileza Corriere dello Sport)

Hasta ahora, el ébola es considerada una enfermedad endémica en esa zona del África. Pero el eventual turismo ante un acontecimiento único: por primera vez el Congo jugará un mundial de fútbol, eleva al máximo la preocupación sanitaria.

Un país entusiasmado despierta alarma en el Mundial 2026

Para la república democrática del Congo, ganar el derecho a jugar su primer mundial en la historía fue un hecho fantástico. Y así de "extraños" fueron los festejos dispuesto por su líder autocrático. El presidente Félix-Antoine Tshisekedi dispuso retener a los futbolistas en Kinshasa para los festejos oficiales. Esto generó la queja oficial de clubes europeos ante la FIFA que tienen a congoleños en sus filas. Eso fue el martes 31 de marzo de 2026. El Congo le ganó 1 a 0 en México a Jamaica y logró la clasificación histórica. Pero poco despúes, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, lanza una alerta mundial.

El ébola es una enfermedad endémica en esa zona de África, pero la aparición de una nueva cepa del virus es lo que preocupa a la FIFA, al comité organizador de la Copa 2026 y al mundo entero. Es muy contagioso, de alta mortalidad y no tiene una vacuna. Solo tratamientos paliativos y esperar que un cuerpo enfermo resista.

Por eso, el CDC lanzó esta advertencia: "Tras la confirmación de casos de Ébola en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo, y Uganda, los CDC están apoyando actividades de respuesta, incluidas la vigilancia, los diagnósticos de laboratorio y los esfuerzos de contención del brote. Aunque el riesgo actual para el público estadounidense sigue siendo bajo, los CDC están trabajando estrechamente con socios internacionales para monitorear la situación y ayudar a prevenir una mayor propagación de la enfermedad. El Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales y no se propaga por contacto casual ni por el aire".

El comunicado habla de riesgo bajo "actual" para Estados Unidos. Pero ante el mundial, es inevitable que viajen congoleños para ver los tres primero partidos de su selección. Además los propios jugadores y toda la delegación llegará a América del Norte para el Mundial. Cualquiera puede viajar con la enfermedad y transmitirla, como sucede, por medio de "fluidos".

Por ahora, los Estados Unidos no tomaron ninguna medida que limite la llegada de los congoleños para disputar o ver el Mundial 2026.

Ébola y el Mundial: qué hacer, riesgo cierto o alerta exagerada

Congo integra el grupo Grupo K, donde compartirá zona con Portugal, Colombia y Uzbekistán. Países que ya deben estar tomando cartas en el asunto. No solo eso, el equipo africano jugará en Houston, Dallas y Seattle.

congo vs portugal Portugal, el rival más complejo para Congo en el Mundial. Jugarán en el estadio de Houston, EE.UU. (Foto: A24.com)

Será una participación histórica porque es la primera vez que lo hará con el nombre de Reública Democrática ( que no lo es) del Congo. Hace 52 años, en Alemania 1974, compitió Zaire. Fue el primer país africano en un mundial. Se llevó una canasta de goles. Nueve de Yugoslavia, 7 de Brasil y 4 de Escocia.

Esta vez el temor está fuera de la cancha. Con el virus del ébola.