Rusia redobla la apuesta contra Ucrania y advierte de que una tercera guerra mundial sería "nuclear" y "devastadora"

El ministro ruso explicó también que su país estaba “listo” para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión de Ucrania, pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, “Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada”, ha advertido, según el mismo medio.

Rusia ya había amenazado con un enfrentamiento nuclear

Esta es la segunda vez que Rusia menciona la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. El pasado domingo el presidente ruso, Vladímir Putin, puso en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear en un "régimen especial de servicio" tras las "declaraciones agresivas" de los principales países de la OTAN, que enviaron más tropas al flanco este de la organización.

Como ya hizo el martes ante la Conferencia de Desarme de la ONU, el jefe de la diplomacia rusa ha insistido también en que la invasión de Ucrania está justificada porque Kiev pretendía dotarse de armas nucleares, una amenaza que Rusia no puede permitir.

Vladímir Putin, puso en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear

Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa con avances rusos. A lo largo de la madrugada de este miércoles, el séptimo día de la guerra, se han intensificado los ataques sobre zonas residenciales y servicios del país.

Rusia afirma que Ucrania ya no cuenta con acceso al mar de Azov

El portavoz ruso del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, aseguró que Ucrania ya no cuenta con acceso al mar de Azov, en el noreste de la península de Crimea, con uno de los puertos comerciales más importantes de la región y escenario de las últimas ofensivas de Moscú en esta guerra.

"El acceso de las tropas ucranianas al mar de Azov queda bloqueado por completo", dijo Konashenkov durante una sesión informativa en la que informó también de la participación en este operativo de las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), las cuales un día antes consiguieron hacerse con el control de Mariupol, la principal ciudad portuaria de la región.

"Destacamentos de la milicia popular de la RPD han alcanzado la frontera administrativa de la región de Donetsk y se han unido a las unidades militares de las Fuerzas Armadas de Rusia, que han tomado el control de las regiones de Ucrania a lo largo de la costa del Mar de Azov", explicó Konashenkov.