Lula da Silva les agradeció a Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández por sus felicitaciones tras el triunfo

Horas más tarde, Lula le respondió y agradeció sus palabras. “Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz. Un gran abrazo para ti, que siempre ha estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera”, expresó.

Sergio Massa también felicitó al presidente brasileño

El líder del Frente Renovador se sumó a los saludos con una publicación en la misma red social. Massa recordó la trayectoria política de Lula, su origen sindical y su defensa de la producción y la soberanía nacional.

“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasileña e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”, escribió.

El exministro de Economía ya había expresado su respaldo antes de los comicios, cuando publicó una foto junto al mandatario brasileño acompañada por la frase: “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”.

Lula le respondió a Massa, quien había felicitado previamente al mandatario brasileño. (Foto: captura X).

Lula también le contestó este martes. “Muchas gracias, @SergioMassa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor. Brasil y la Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido. Que la victoria del pueblo brasileño en las urnas pueda inspirar a los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo”, sostuvo.

En 2022, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof habían celebrado públicamente el triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores frente a Jair Bolsonaro.

Un año después, durante la campaña presidencial argentina, Lula también expresó su apoyo a Massa. En ese período, defendió el intercambio comercial entre ambos países y pidió preservar los puestos de trabajo vinculados a esa relación. “Brasil necesita de la Argentina y la Argentina necesita de Brasil”, había señalado frente a la propuesta de Javier Milei de cortar los vínculos con su gobierno.

Alberto Fernández recordó su vínculo con Lula

El expresidente Alberto Fernández también felicitó al mandatario brasileño a través de X y evocó los momentos que compartieron durante sus respectivas trayectorias políticas.

“Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido Lula”, escribió.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández felicitaron a Lula da Silva por su triunfo electoral y recibieron el agradecimiento del presidente brasileño. (Foto: archivo).

Lula agradeció el mensaje y destacó la relación entre ambos. “Querido amigo, gracias por el apoyo y la fraternidad a lo largo de este intenso camino de luchas. Seguimos luchando por la integración de América Latina y el Caribe”, respondió.

La cercanía entre los dirigentes también tuvo expresiones en el plano diplomático. Tras el triunfo de Lula en 2022, el entonces canciller Santiago Cafiero sostuvo que la Argentina recuperaba un aliado y planteó la necesidad de trabajar por la paz y la justicia social en la región. Por su parte, Eduardo “Wado” de Pedro, quien se desempeñaba como ministro del Interior, celebró el resultado como una señal para la democracia latinoamericana.

Eduardo Duhalde destacó la integración entre Brasil y Argentina

Otro de los dirigentes argentinos que felicitó a Lula fue Eduardo Duhalde, quien estaba al frente del gobierno de transición argentino cuando el líder brasileño asumió su primer mandato, en octubre de 2002.

“Quiero felicitar a mi querido amigo Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil. Conozco su compromiso con el crecimiento de su país, con la defensa de la producción, el desarrollo industrial y la generación de trabajo. A lo largo de su trayectoria, Lula ha sostenido la importancia de construir una economía que produzca, agregue valor y genere oportunidades para su pueblo”, manifestó.

Duhalde recordó que los une “una amistad de muchos años” y destacó las coincidencias que mantuvieron durante sus presidencias, en particular sobre la integración regional y el comercio.

“La Argentina y Brasil deben trabajar juntos para fortalecer el Mercosur y avanzar hacia una verdadera integración sudamericana. En aquellos años dijimos que teníamos que trabajar juntos y salir unidos a ganar mercados. Sigo convencido de que ese es el camino: más producción, más integración y más trabajo para nuestros pueblos”, afirmó.

El expresidente argentino también le deseó éxito en la nueva etapa de gobierno y remarcó que el crecimiento brasileño representa una oportunidad para el país y la región.

Lula respondió con un mensaje de agradecimiento en el que volvió a destacar la importancia de la relación bilateral y del bloque regional. “Recibo con gran gratitud sus felicitaciones, mi querido amigo Eduardo Duhalde, con quien comparto la convicción de que la integración regional y el fortalecimiento del Mercosur son caminos para la prosperidad de nuestros pueblos”, expresó.

Además, sostuvo que el resultado electoral reafirmó el respaldo de los brasileños a la soberanía, la democracia, el multilateralismo y la paz. “Brasil seguirá trabajando por más justicia social y prosperidad para todos y todas”, concluyó.