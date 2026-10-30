Dolli Irigoyen reaccionó de la peor manera cuando le consultaron sobre un posible conflicto con Maru Botana

Sin embargo, el clima cambió cuando el periodista quiso saber su opinión sobre las críticas a Maru Botana, cuestionada por supuestamente simular que probaba los platos de los participantes. En un primer momento, Dolli Irigoyen tapó el micrófono con las manos y se retiró, aparentemente furiosa, aunque segundos después regresó para expresar su postura.

"Querido, te voy a decir lo que pienso. Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima; y me parece de una agresión y de una falta de respeto anónimamente mandar mensajes destruyendo a una persona", disparó, visiblemente molesta.

Pero la chef fue por más y cuestionó que el tema siguiera generando interés. "Que se hable lo que se hable, me parece muy desactualizado que sigas preguntando esto después de un mes y pico", sostuvo. Y cerró con una frase punzante: "A ver, ¿no hay noticias? ¿No hay noticias en este momento?", dando por terminada la entrevista.

De regreso en el estudio de Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares respaldaron al cronista y recordaron el like que había dejado Dolli Irigoyen en medio de las críticas contra Maru Botana, un gesto que había despertado especulaciones sobre su postura frente a la polémica.

Cuál fue la actitud de Maru Botana luego de las filosas críticas por no probar la comida en MasterChef

Hace un par de semanas, Maru Botana quedó en el ojo de la tormenta por su particular comportamiento durante las devoluciones de los platos en MasterChef Celebrity (Telefe). Su actitud no pasó inadvertida entre los televidentes y desató una ola de críticas y comentarios en las redes sociales.

La controversia tomó mayor fuerza cuando Campi presentó unas empanadas de mondongo. Si bien la jurado se llevó un bocado a la boca, los seguidores del reality gastronómico advirtieron que no habría llegado a probarlo. La escena no tardó en viralizarse y se multiplicaron los memes y cuestionamientos hacia la cocinera por no degustar las preparaciones antes de dar su veredicto.

En medio del revuelo, Maru Botana fue abordada por un cronista de SQP (América TV), donde le preguntaron por las críticas que recibió a raíz de su desempeño en el programa conducido por Wanda Nara.

Lejos de mostrarse preocupada por las repercusiones, la chef explicó por qué no necesita comer grandes cantidades para evaluar los platos y aseguró que no estaba al tanto de los comentarios en internet.

“No miro nada, estoy preocupada por MasterChef y todas mis ocupaciones. ¿Los memes? No vi nada. Yo como muy poquito, como un pajarito”, respondió.

Luego, fundamentó su postura en su extensa trayectoria profesional y defendió su capacidad para reconocer una buena preparación sin necesidad de probar demasiado. “No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien o mal”, sostuvo.

Por último, la cocinera se refirió a su experiencia como integrante del jurado y se mostró entusiasmada con esta nueva etapa televisiva. “Es la primera vez que estoy y lo estoy disfrutando muchísimo”, concluyó con una sonrisa.