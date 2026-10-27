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Tres nenes quedaron al cuidado de su abuela, salieron a jugar y el final fue desconsolador

Se trata de Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4. Ahora, la Fiscalía investiga cómo llegaron al reservorio de agua y ordenó analizar cámaras de seguridad.

Tres nenes quedaron al cuidado de su abuela

Tres nenes quedaron al cuidado de su abuela, salieron a jugar y el final fue desconsolador.

Tres nenes fueron encontrados sin vida en una laguna de Corzuela, en la provincia de Chaco, luego de que sus familiares advirtieran que habían salido de la casa y no lograran localizarlos. El hallazgo se produjo después de varias horas de búsqueda en las que participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y vecinos.

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El Club Eclipse de General Villegas, donde la nena de 8 años practicaba patín. (Foto: Google Maps)

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3 de Charata, que busca reconstruir los últimos movimientos de los menores y establecer las circunstancias de sus muertes.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4 años.

Cómo comenzó la búsqueda de los tres nenes

Según la información policial, el padre de los hermanos Valdez había viajado a Las Breñas para visitar a un familiar enfermo. Antes de salir, dejó a los tres chicos al cuidado de su suegra.

Cuando regresó a la vivienda, cerca de las 19.30, la mujer le contó que los niños habían salido y que no sabía dónde estaban. El hombre intentó encontrarlos por sus propios medios y, al no tener resultados, recurrió a la Comisaría de Corzuela.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo para rastrear la zona. Durante las tareas, algunos testigos indicaron que habían visto a los menores cerca de una laguna situada en la intersección de las calles Lavalle y avenida Urquiza.

Los equipos de búsqueda concentraron entonces el operativo en ese sector. Cerca de las 22.30, los bomberos inspeccionaron el espejo de agua y encontraron los cuerpos de los tres niños.

Qué se sabe sobre la laguna donde fueron encontrados

La fiscal Gabriela Rafart Anton, a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3, acudió al lugar junto con el ayudante fiscal y un perito del Gabinete Científico. Allí comenzaron las primeras diligencias y, durante la madrugada, se tomaron declaraciones a familiares y vecinos.

En declaraciones a medios locales, la funcionaria explicó que el lugar es un reservorio municipal destinado a recibir agua y que cuenta con cercado, vallado e iluminación. También señaló que en el interior hay pozos que se forman por el efecto de la descarga de agua.

Una de las hipótesis que se analiza es que los chicos hayan logrado ingresar por debajo de las barras del cerco. Sin embargo, hasta el momento no se determinó cómo llegaron al agua ni qué sucedió antes de sus muertes.

La fiscal aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que, con la información reunida hasta ahora, no corresponde atribuir responsabilidad penal a ninguna persona.

Analizan cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido

Entre las medidas dispuestas por la Fiscalía se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la laguna.

Según precisó Rafart Anton, uno de los dispositivos apunta directamente hacia el reservorio y habría registrado a los niños mientras jugaban en el sector. Las imágenes serán examinadas para establecer sus movimientos y aportar datos sobre las circunstancias del hecho.

Además, los cuerpos fueron trasladados para la realización de las autopsias, que permitirán determinar las causas de las muertes.

En pocas palabras

  • Tragedia en Chaco: Tres nenes de 4 y 5 años fueron encontrados muertos en una laguna de Corzuela.
  • Investigación en curso: La Fiscalía busca reconstruir los últimos movimientos de los menores y analiza cámaras de seguridad.
  • Hipótesis inicial: Se investiga cómo los niños, que estaban al cuidado de su abuela, llegaron al reservorio de agua.
Resumen generado por Thinkindot AI
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