El fútbol español, de luto: el durísimo mensaje de una de las figuras tras la tragedia de trenes en Toledo

España atraviesa horas de conmoción tras registrarse un trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo. El choque frontal entre dos trenes provocó la muerte de al menos 60 personas y causó la interrupción del servicio que conecta Madrid con Andalucía. Ante la magnitud de la tragedia, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó la determinación de suspender los 24 encuentros de la primera ronda de la Copa del Rey programados para la jornada del miércoles, expresando su respeto y solidaridad con las víctimas.