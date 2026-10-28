El fútbol español, de luto: el durísimo mensaje de una de las figuras tras la tragedia de trenes en Toledo

La parte más crítica del descargo llegó al evaluar el desempeño de la cartera de infraestructura: “Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare”.

La postura del volante del Atlético de Madrid tuvo eco de inmediato en la máxima categoría del fútbol español. Figuras internacionales como Thibaut Courtois y Dani Carvajal respaldaron públicamente las palabras de Llorente, replicando la publicación en sus respectivas cuentas oficiales en medio del dolor que enluta al deporte y al país.