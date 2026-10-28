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El fútbol español, de luto: el durísimo mensaje de una de las figuras tras la tragedia de trenes en Toledo

Marcos Llorente apuntó contra el ministro Óscar Puente tras la tragedia ferroviaria en Toledo que dejó al menos 30 muertos.

Marcos Llorente apuntó contra el ministro Óscar Puente tras la tragedia ferroviaria en Toledo que dejó al menos 30 muertos.

Marcos Llorente apuntó contra el ministro Óscar Puente tras la tragedia ferroviaria en Toledo que dejó al menos 30 muertos.

España atraviesa horas de conmoción tras registrarse un trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo. El choque frontal entre dos trenes provocó la muerte de al menos 60 personas y causó la interrupción del servicio que conecta Madrid con Andalucía. Ante la magnitud de la tragedia, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó la determinación de suspender los 24 encuentros de la primera ronda de la Copa del Rey programados para la jornada del miércoles, expresando su respeto y solidaridad con las víctimas.

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El suceso generó un profundo impacto en el ambiente deportivo y desencadenó una contundente reacción de Marcos Llorente. El futbolista del Atlético de Madrid utilizó su perfil de Instagram para publicar un descargo directo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionando su conducta en plataformas digitales y exigiéndole responsabilidades por la gestión del servicio público.

“Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto”, arremetió el mediocampista rojiblanco.

Qué le reclamó Marcos Llorente al ministro de Transportes tras la tragedia ferroviaria

En su escrito, el jugador apuntó contra el uso recurrente de las plataformas sociales por parte de los dirigentes políticos en momentos de crisis. “Estoy harto de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen”, enfatizó.

La parte más crítica del descargo llegó al evaluar el desempeño de la cartera de infraestructura: “Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare”.

La postura del volante del Atlético de Madrid tuvo eco de inmediato en la máxima categoría del fútbol español. Figuras internacionales como Thibaut Courtois y Dani Carvajal respaldaron públicamente las palabras de Llorente, replicando la publicación en sus respectivas cuentas oficiales en medio del dolor que enluta al deporte y al país.

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