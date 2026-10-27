Tragedia: murieron la madre y la tía de un penitenciario secuestrado durante una toma de rehén

Como consecuencia del choque, la madre y una de las tías del agente penitenciario murieron en el acto. Ambas viajaban en los asientos traseros y sus cuerpos debieron ser rescatados del interior de la camioneta por personal de Bomberos.

El choque ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín, durante una intensa lluvia y caída de granizo. (Foto: Sitio Andino)

En el vehículo también viajaban el hermano del penitenciario, de 34 años, otra tía, de 39, y el conductor, un empleado municipal de 35 años. Los tres sobrevivientes fueron trasladados a distintos centros asistenciales y no presentaban lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica y la ayudante fiscal Mirian Escudero para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El penitenciario estuvo siete horas como rehén

Mientras se desarrollaba el drama familiar en la Ruta 7, dos internos mantenían retenido al agente en el pabellón 16 de la cárcel de Boulogne Sur Mer, ubicada en la ciudad de Mendoza.

Los presos exigían ser trasladados al complejo penitenciario de Almafuerte. La situación se prolongó durante aproximadamente siete horas y movilizó a un equipo de negociadores del Servicio Penitenciario y a las autoridades judiciales.

La liberación se confirmó cerca de las 8:48 y, alrededor de las 9, se dio por finalizado el operativo. No se registraron heridos durante el procedimiento.

El juez Sebastián Sarmiento confirmó que el agente se encontraba en buen estado tras recuperar la libertad: “Ha finalizado el proceso, trabajó todo el grupo de negociación del Servicio Penitenciario y han liberado al efectivo, que está en buenas condiciones”, afirmó.

Además, indicó que el personal penitenciario ingresaría al pabellón para revisar la situación de los detenidos y restablecer el funcionamiento habitual del sector.

Qué medidas tomarán contra los internos

Los dos presos involucrados en la toma de rehén cumplían condenas por abuso sexual, robo y homicidio. Durante el operativo, las autoridades dispusieron un anillo de seguridad en las inmediaciones del penal, aunque el tránsito sobre la avenida de la Sexta Sección no fue interrumpido. Las visitas a los internos también continuaron habilitadas.

Tras la liberación del agente, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se pronunció sobre el episodio y descartó que los responsables obtuvieran el traslado que reclamaban.

“Los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener. NO serán trasladados a Almafuerte l, como exigían”, expresó en su cuenta de la red social X.

Además, anticipó que ambos serían incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el sistema de máxima seguridad del Servicio Penitenciario provincial, y que deberían responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante el episodio.

“Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio”, dijo.