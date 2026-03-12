Un influencer gastronómico y su familia murieron trágicamente al querer realizar un acto heróico

Tras conocerse la noticia, seguidores y amigos comenzaron a despedirlo en redes sociales, donde destacaron su gesto de intentar ayudar a otras personas en peligro.

tragedia en Chile playa grande

Una suma de casualidades que terminaron en una tragedia múltiple

Lamentablemente, una serie de hechos, que no tienen vinculación entre sí, preicipitó la tragedia que finalizó en una cuádruple muerte. Pilar Bello era abogada en Osorno y viajó hasta Algarrobo para disfrutar junto a su pareja de unas vacaciones. Los dos, oriundos de Chile. La mujer, caminaba por un lugar llamado "playa Grande" un sitio que por el fuerte oleaje- había alerta por marejada - no está permitido bañarse.

La abogada ni siquiera quiso meterse en el mar. Su pareja, el único sobreviviente, le dijo a los que lograron rescatarlo que caminaba por la orilla cuando una fuerte ola la tiró y comenzó a arrastrarla hacia adentro. Su pareja comenzó a tratar de rescatarla, pero el tremendo oleaje se los llevó mar adentro a ambos. Fue entonces que intervino el influencer que también perdería su vida.

ben wood 1

Una ayuda heroica pero fatal

Otra de las casualidades - y finalmente causalidades - es que en ese momento, paseaba por allí, Ben Wood, un reconocido influencer que, desde Chile, tiene miles de seguidores en todo el mundo por sus consejos y recomendaciones gastronómicos. Estaba acompañado por su familia en otro hecho que podría considerarse azaroso. Su padre, Norman Ray Wood tenía 77 años y planeaba desde hace tiempo viajar desde los Estados Unidos para volver a ver a su hijo.

Finalmente, el viaje se concretó en esta parte final del verano 2026. A Ben, lo acompañaba su mujer en un tranquilo paseo por el Algarrobo. Pero al ver lo que sucedía con esa pareja arrastrada por el mar, Ben no dudó. Corrió y se metió en el mar. Lamentablemente, su esfuerzo fue inútil como el de la pareja de la abogada. Al ver ese dramático cuadro, tanto la mujer de Ben, como su padre de 77 años también intentaron rescatarlos. Todos, fueron chupados por el fuerte oleaje, mar adentro.

Cuando llegaron los equipos de rescate, se debió utilizar hasta un helicóptero por la cantidad de personas involucradas en esa situación desesperanre como por el fuerte oleaje. El hecho ocurrió en una zona costera y generó una fuerte conmoción entre quienes se encontraban en el lugar viendo lo que sucedía.

Poco después, el helicóptero llegó a la playa con la pareja de la abogada, la única persona a la que pudieron rescatar. Más tarde, el oleaje, al cambiar de dirección hizo visibles desde la costa el cuerpo de las otras personas, todas muerta por ahogarse en el mar. La guardia costera y los carabineros crtificaron que las condiciones del mar eran complicadas y la fuerza de las olas terminó convirtiendo el rescate en una tragedia.

ben wood 2

Ben Wood, influencer gastronómico y emprendedor

El influencer y empresario gastronómico Benjamin Robert “Ben” Wood, de 43 años, era un emprendedor estadounidense nacido en el estado de Connecticut. Llevaba una década establecido en Chile como su lugar de residencia. Se casó con una mujer chilena y tuvo una hija. Si mujer es otra de las cuatro vícitmas de la tragedis.

En Chile y por las redes sociales se transformó en un influencer con decenas de miles de seguidores. Especialmente por la gastronomía. También porque comentaba ideas que quería poner en práctica como "emprendedor".

honesto mike

Fue así que logró montar una cadena de comidas rápidas llamada "El Honesto Mike". Especializado en sandwiches, sobre todo de hamburguesas y diferentes tipos de cerveza, era uno de los locales de comida de mayor suceso en Chile. Tenía tres locales e iba en expansión. Pero esta tragedia marca un severísimo interrogante en ese negocio que era muy conocido y exitoso en la capital chilena.

Sus seguidores por las redes publicaron muchos mensajes de dolor a modo de despedida por esta muerte tan trágica como inesperada y también, incomprensilbe.